«يد الملك» تنجح بـ«11 من 11»



رضا سليم (دبي)



سيطر الشارقة على كل بطولات كرة اليد هذا الموسم، على مستوى الرجال والمراحل السنية، باللقب الأخير، عندما حصد كأس الإمارات للناشئين للمرة 14 في تاريخ النادي بـ «العلامة الكاملة»، بعد تغلبه على الجزيرة 34-22 على صالة العين، في المباراة النهائية، ليحقق فريق الناشئين «ثنائية» الدوري والكأس هذا الموسم، ويحقق «الملك» العلامة الكاملة 11 لقباً من 11 بطولة، ويحرم كل أندية اللعبة من أي بطولة هذا الموسم.

وتوج عبد الله سعيد الكعبي الأمين العام المساعد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد فريق ناشئي الشارقة بالميداليات الذهبية والجزيرة بالفضية، بحضور جاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة اليد الشرقاوية ويوسف أحمد، مشرف المراحل السنية بـ «قلعة الملك».

وقال محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية: ما حققه الشارقة هذا الموسم من إنجازات تكتب في السجل الذهبي لكرة اليد بالدولة، وحققت كرة اليد الشرقاوية «العلامة الكاملة»، بإحراز 11 لقباً من إجمالي 11 بطولة في الموسم الحالي، وذلك برصيد 4 بطولات لفريق الرجال، و3 بطولات لفئة الشباب، ولقبين لفريق الناشئين، ودوري الأشبال ودوري البراعم.

وأضاف: حققنا أرقاما قياسية غير مسبوقة، بالانتصار في جميع المباريات لجميع المراحل، عبر كافة مسارات المسابقات التي شاركنا فيها، بل لدينا أيضاً رقم فريد من نوعه في تاريخ اللعبة، بحصول فريقي الشارقة للأشبال «أ وب» على المركزين الأول والثاني في نفس الموسم، لتضاف هذه الأرقام القياسية لسلسلة الأرقام غير المسبوقة لكرة اليد الشرقاوية.

وأشار إلى أن كل الإنجازات والنجاحات لمشروع كرة اليد بنادي الشارقة، ما كانت لتتحقق من دون الدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وولي عهده ونائبيه، ومتابعة إدارات نادي الشارقة المتعاقبة، والإدارة الحالية برئاسة علي سالم المدفع، ومجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، وجهود جميع أعضاء ومنتسبي الألعاب الجماعية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية وموظفي النادي.