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الرياضي
«صلاحيات إضافية» لرئيس اتحاد الكرة في «اللوائح الجديدة»
«صلاحيات إضافية» لرئيس اتحاد الكرة في «اللوائح الجديدة»
24 ابريل 2022 02:26

معتز الشامي (دبي)

أنهت لجنة تنقيح اللوائح باتحاد الكرة، التعديلات الخاصة بمختلف اللوائح المطروحة للتعديل، بالإضافة إلى بعض مواد النظام الأساسي المعمول بها حالياً، ورفعها إلى مجلس الإدارة للاعتماد، والتعميم على الأندية قبل الجمعية العمومية المتوقع أن تكون بين أواخر يونيو أو أوائل يوليو المقبلين.
وعلمت «الاتحاد» أن أبرز تعديلات النظام الأساسي المطروحة، ضمن المواد التي تصوّت عليها الأندية في «العمومية» المقبلة، تتعلق بمنح رئيس مجلس الإدارة صلاحيات إضافية، تلغي التسمية الخاصة بمنصب نائب الرئيس، القائم على التصنيف، بحيث لن يكون هناك مسمى نائب أول «يحصل عليه رئيس الرابطة» ونائب ثانٍ، يكون في منصب قائمة الرئيس، ولكن يحق للرئيس تسمية من يكون النائب الأول، ومن يكون النائب الثاني بين نائبيه، ويأتي ذلك التعديل لحسم الجدل حول أحقية النائب الثاني، والمرشح ضمن قائمة الرئيس، لمنصب النائب الأول، والمحجوز وفق النظام الأساسي الحالي، لرئيس رابطة المحترفين.

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