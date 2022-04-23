البطائح يحتفل بأسرع رحلة صعود إلى «المحترفين» في «العقد الأول»

معتصم عبد الله، فيصل النقبي (دبي)



حجز البطائح بطاقة التأهل الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما ضمن وصافة دوري الدرجة الأولى 2021 - 2022، بفوزه على مضيفه التعاون 1-0 ضمن «الجولة 29» قبل الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني، مستفيداً من خسارة منافسه العربي «الثالث» أمام دبا «المتصدر» بنتيجة 1-2 ضمن الجولة ذاتها.

وسجل بيدرو هنريقو هدف البطائح الوحيد أمام مضيفه التعاون، في الدقيقة 35، ليحقق فريقه فوزه الـ 20 في الدوري، ويضمن مقعد الوصافة، قبل جولة على ختام الدوري، بعد تجمد رصيد العربي صاحب «المركز الثالث» عند حاجز الـ 60 نقطة، بالخسارة أمام دبا «المتصدر وبطل الدوري» بنتيجة 1-2، وسجل دياجو سيلفا في الدقيقة 41، وعامر عمر في الدقيقة 56 ثنائية «النواخذة» الذي رفع بدوره رصيده إلى 72 نقطة.



واحتاج البطائح إلى نحو عقد واحد «10 أعوام» منذ تأسيسه في أبريل 2012، وافتتاح مرافق النادي في 23 مايو 2013، وصولاً إلى تأهل الفريق الحالي إلى مصادف «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم المرتقب 2022 - 2023، بعدما ظفر «رسمياً» بوصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى لموسم 2021 - 2022.

وحجز البطائح بطاقة التأهل الثانية إلى «دوري الكبار»، بجانب دبا «المتصدر» وبطل الدوري، في انتظار مشاركة جماهيره احتفالية الصعود، في مباراة الجولة الأخيرة أمام ضيفه الحمرية يوم السبت المقبل.

وينتظر أن يكون البطائح «الضلع الرابع» لـ «الإمارة الباسمة» في «دوري المحترفين»، خلال الموسم المقبل، إلى جانب أندية الشارقة، اتحاد كلباء، وخورفكان، بعدما فرض الفريق أفضليته على فرق دوري الأولى في الموسم الحالي والذي شهد مشاركة 15 فريقاً.



وقفز البطائح خلال ثلاث مشاركات فقط في «دوري الهواة»، بـ «الزانة» إلى مصاف «المحترفين»، حيث يعد الموسم الحالي 2021 - 2022 هو الثالث فقط للفريق في الهواة، حيث دشن مشاركته موسم 2019 - 2022 «الملغي» وحل ثالثاً برصيد 29 نقطة، وحصد الفريق المركز ذاته في الموسم الماضي 2020 - 2021 برصيد 38 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن الإمارات «الوصيف»، قبل أن يحقق تطلعات جماهيره بوصافة ترتيب الموسم الحالي برصيد 64 نقطة قبل جولة على الختام.

وبات البطائح النادي «رقم 21» الذي يحظى بفرصة اللعب في «دوري المحترفين» منذ انطلاقته موسم 2008 - 2009، حيث يحمل تاريخ «دوري الكبار» في عصر الاحتراف مشاركة 20 نادياً في المواسم الماضية، ويعد العروبة آخر الأسماء الجديدة المنضمة إلى «دوري الكبار»، بعد تأهله نهاية الموسم الماضي 2020 - 2021، بوصفه بطلاً لدوري الدرجة الأولى.

ولا تبدو مسيرة الإنجازات للبطائح بالأمر المستغرب على النادي الوليد والذي دشن حصاد الألقاب في كرة القدم عبر فريق الصالات المتوج بلقبي كأس الاتحاد وكأس الإمارات في انطلاقة موسم 2019 - 2020.

وتدعم البنية التحتية المميزة للنادي الجديد طموحاته في تحقيق الألقاب حيث تضم مرافقه استاداً متميزاً يمتد على مساحة 2000 متر مربع، ويشمل إلى جانب الملعب مبنى من طابقين أرضي وأول يضم منصة مغطاة للجمهور تتسع لأكثر من 1000 مشجع، 62 مقعداً لكبار الشخصيات، غرف المعلقين، غرف الفريق الضيف والمضيف، غرفة للإسعافات الأولية، وأخرى للحكام، بجانب غرف خدمات الجمهور.

‪وتحظى منطقة البطائح التي تبعد مسافة 40 كيلومتراً عن مركز الشارقة، وتشكل رابطاً حيوياً بين المركز وباقي المناطق الوسطى بطفرات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية، عبر مجموعة من الإنجازات النوعية والمشاريع وفق أعلى المعايير والمقاييس النموذجية التي تتكامل مع الازدهار الذي تشهده الشارقة.

وفي بقية مباريات الجولة 29، فاز دبا الحصن على الفجيرة 2-1، وتعادل الحمرية مع حتا 4-4، وفوز مصفوت على الجزيرة الحمراء 3-2، وفوز مسافي على جلف أف سي 3-0 وفوز سيتي على الذيد 1-0.