عيدية «برتقالية» بـ «رباعية»



رضا سليم (عجمان)



نجح عجمان في العودة إلى الانتصارات في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما غاب الفوز عن «البرتقالي»، في الجولات الثلاث الماضية، إلا أنه قدم العيدية مبكراً إلى جماهيره بالتغلب على خورفكان 4-2، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم «السبت»، باستاد راشد بن سعيد ضمن «الجولة 21» من المسابقة، وهو الفوز الخامس على ملعبه والثامن هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى النقطة 28 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد «النسور» عند النقطة 21 في المركز الحادي عشر، وبدأ «البرتقالي» بالهدف الأول عن طريق فراس بالعربي، إلا أن «النسور» يعود بهدفين عن طريق إيلتون ودودو، ويرد أصحاب الأرض بقوة بـ 3 أهداف عن طريق حسين عبدالرحمن «البديل الناجح» ووليد أزارو «هدفين».

كانت الأفضلية للضيوف من خلال السيطرة والضغط من خلال تحركات إسماعيل الحمادي الذي بدأ المباراة ودودو بجانب باربوسا وإلتون، وجاءت التحركات من الأطراف والمحاولات من التسديدات من خارج المنطقة، في حين لم يظهر المغربي وليد أزارو المراقب داخل المنطقة، ويهدر «البرتقالي» اللمسة الأخيرة، رغم تحركات فراس بالعربي ولياندرو وعصام فايز ومحمد هلال في وسط الملعب، إلا أن المحاولات الحقيقية عن المرميين كانت غائبة.

يرتكب أحمد محمود «ديدا» حارس خورفكان خطأ بالإمساك بالكرة التي أعادها له زميله داخل المنطقة، واحتسب الحكم خطأ داخل منطقة النسور، وينجح التونسي فراس بالعربي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 24، وهو الهدف الشخصي السابع له، ليتصدر قمة هدافي الفريق حتى الآن، ولم يمر سوى 9 دقائق حتى نجح إيلتون فليبي في تسجيل هدف التعادل للنسور في مرمى عجمان في الدقيقة 33، وهو الهدف الشخصي الرابع له هذا الموسم في الدوري.

ينجح «النسور» في التقدم 2-1 في الدقيقة 40 عبر دودو في الدقيقة 40، وهو الهدف الشخصي السابع له هذا الموسم، ويكرر ما فعله في مواجهة الدور الأول، حيث سجل هدف فريقه الأول في مرمى علي الحوسني لينتهي الشوط الأول بتقدم «النسور» 2-1.

يلجأ جوران مدرب عجمان لإجراء تغيير هجومي مع بداية الشوط الثاني، بعدما دفع باللاعب سعيد جاسم بدلاً من محمد هلال، إلا أن النسور واصل الضغط، ويسدد إسماعيل الحمادي أكثر من كرة في اتجاه مرمى الحوسني، واضطر جوران لإخراج لياندرو خوفا من تجدد إصابته، ويدفع باللاعب حسين عبدالرحمن العائد بعد غياب، ورغم محاولات «البرتقالي» وتسابق كل من وليد أزارو وسعيد جاسم، وتشهد الدقيقة 74 عودة «البرتقالي» بالهدف الذي سجله «البديل» حسين عبدالرحمن وهو الهدف الشخصي الأول له هذا الموسم ليعادل النتيجة 2-2.

وتشهد الدقيقة 82 عودة أصحاب الأرض من جديد للمقدمة من ركلة الجزاء بالهدف الذي سجله وليد أزارو في الدقيقة 81 وليرفع النتيجة إلى 3-2 وهو الهدف الشخصي الثالث له منذ انضمامه للفريق في الانتقالات الشتوية، ويرمي كالديرون مدرب النسور بكل أوراقه، ويعود وليد أزارو من جديد ويسجل الهدف الرابع في مرمى النسور ويرفع النتيجة إلى 4-2، في الدقيقة 89، ويعود اللاعب نفسه ينجح في تسجيل هدفه الثاني والرابع لـ «البرتقالي» في مرمى النسور ويرفع النتيجة إلى 4-2 في الدقيقة 89، وينهي أصحاب الأرض المباراة 4-2 ويرد الاعتبار من خسارة الدور الأول.