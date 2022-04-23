«الإمبراطور» يكسب «الصقور» بـ «ثلاثية»



مراد المصري (دبي)



حقق الوصل الفوز على فريق الإمارات 3 - صفر، في المباراة التي أقيمت على استاد زعبيل في «الجولة 21» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، فيما بقي «الصقور» في المركز الأخير بـ 9 نقاط.

لم ينتظر الفريقان طويلاً وبدأ فريق الإمارات الهجوم منذ الثواني الأولى برأسية من ليثيري سيلفا مرت فوق مرمى الوصل، فيما انطلق علي صالح بمجهود فردي، ليسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى الإمارات في الدقيقة الثامنة، وراوغ جيفيرسون أكثر من لاعب من الإمارات قبل أن يسدد كرة قوية تحولت إلى ركنية في الدقيقة 24 .

هدأ إيقاع اللعب تدريجياً مع انحصار أغلب المحاولات في وسط الملعب، من دون وجود أي خطورة على مرمى الفريقين، قبل أن ينطلق جيلبرتو أوليفيرا من الجهة اليمنى، ويمرر كرة عرضية عالية، استقبلها ميشيل أراوخو، ويسددها قوية من خارج المنطقة داخل مرمى «الصقور» في الدقيقة 42.

ويعتبر هذا الهدف السابع لميشيل أراوخو بوصفه هداف الفريق هذا الموسم في الدوري.

وسجل جيفيرسون أول أهدافه هذا الموسم، بعدما استغل تمريرة ذكية من أولابي من الجهة اليمنى، لينطلق داخل المنطقة الجزاء ويسدد الكرة داخل شباك الإمارات في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وأهدر علي صالح فرصة تعزيز غلة فريقه بالهدف الثالث، بعد هجمة منظمة، لتصله الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها من دون تركيز فوق المرمى في الدقيقة 55.

وعاد علي صالح ليهدر فرصة بغرابة بعدما تمريرة عرضية زاحفة أمام مرمى الإمارات، لكنه حولها بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 62.

وعوض علي صالح بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 78، وهو الهدف رقم 400 في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم.