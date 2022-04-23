بترو أتلتيكو يطيح صن داونز

جوهانسبرج (أ ف ب)



حقق بترو أتلتيكو الأنجولي مفاجأة من «العيار الثقيل»، عندما أطاح بماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، بالتعادل معه 1-1 إياباً «السبت»، على ملعب «سوكر سيتي» في جوهانسبورج، وبلغ نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وكان صن داونز البادئ بالتسجيل عبر الكيني برايان أونيانجو «49»، ورد بترو أتلتيكو بهدف للبرازيلي تياجو أزولاو «64 من ركلة جزاء»، وضمن بطل أنجولا تأهله لفوزه 2-1 ذهاباً في لواندا.

وكان صن داونز، بطل 2016، من أبرز المرشحين للفوز باللقب، لا سيما أنه كان الأفضل سجلاً في الدور الأول بخمسة انتصارات وتعادل، إلا أنه لم يتمكن من تخطي أتلتيكو الذي ظهر صعب المراس في المباراتين.

وكان بديهياً أن يسيطر الفريق المضيف على المجريات، لا سيما أن الفريق الأنجولي خاض اللقاء بحذر مفرط مع الاعتماد على المرتدات الخاطفة.

وحصل أصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول على ركلة جزاء احتسبها الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد «الفار»، إثر عرقلة ثيمبا زواني داخل المنطقة من المدافع الأنجولي بينتو، فانبرى لها بنفسه لكن كرته ارتدت من القائم الأيمن.

ومع انطلاق الشوط الثاني، افتتح اونيانجو التسجيل لأصحاب الأرض بعدما تابع كرة ارتدت من يد حارس بترو أتلتيكو البرازيلي ولينجتون «49».

وسجل بترو أتلتيكو هدفاً عبر كينتاو ألغاه الحكم بداعي دفعة من جانب أحد لاعبي بيترو أتلتيكو على الحارس الأوغندي ديينيس أونيانجو «55».

واحتسب تيسيما ركلة جزاء ثانية في المباراة وهذه المرة لمصلحة الضيوف، إثر خطأ من مدافع ماميلودي انديلي جالي على البرازيلي جليسون، انبرى لها موانه ازولاو بنجاح محرزاً هدفه السابع في المسابقة وتصدر لائحة الهدافين «64».

ورمى الفريق الجنوب أفريقي بثقله للتقدم مجدداً، إلا أنه اصطدم بدفاع أنجولي مكثف وبالتالي استمر التعادل إلى النهاية.