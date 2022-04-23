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الرياضي
توتنهام.. «نتيجة محبطة»!
توتنهام.. «نتيجة محبطة»!
23 ابريل 2022 23:16

 
لندن (رويترز)


تعرضت محاولات توتنهام هوتسبير في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي لضربة جديدة، بعدما تعادل دون أهداف مع برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم «السبت».
وبعد انتزاع أرسنال المركز الرابع في وقت سابق اليوم، كان توتنهام يستطيع العودة للمربع الذهبي عن طريق الانتصار، لكنه ظهر بشكل متواضع، وكان محظوظاً في الخروج بنقطة واحدة.
وكان برنتفورد، الذي يمثله كريستيان إريكسن صانع توتنهام السابق، صاحب أخطر فرصة عندما وضع المهاجم إيفان توني الكرة برأسه نحو العارضة في الشوط الأول.
واقترب برنتفورد من التسجيل أيضاً في الشوط الثاني بواسطة بونتوس يانسون وإريكسن، ورد إطار المرمى محاولة أخرى من المهاجم توني في الوقت بدل الضائع.
وبعد الخسارة أمام برايتون آند هوف ألبيون 1- صفر في الجولة الماضية، فشل توتنهام للمباراة الثانية على التوالي في تسديد كرة واحدة على المرمى، رغم أن هاري كين اقترب من انتزاع الانتصار بركلة بهلوانية في اللحظات الأخيرة.
وقبل خمس مباريات على النهاية، يملك توتنهام 58 نقطة في المركز الخامس، وبفارق نقطتين عن أرسنال. ويأتي برنتفورد في المركز 11 وضمن تقريباً البقاء في دوري الأضواء.

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