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الرياضي
هاميلتون يعترف بالفشل!
هاميلتون يعترف بالفشل!
23 ابريل 2022 23:13

 
إيمولا (د ب أ)


أكد البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، أنه ليس لديه أمل في الفوز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1» للمرة الثامنة هذا الموسم، بعدما حل في المركز الرابع

عشر في سباق السرعة لسباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى اليوم «السبت».
وجاء هاميلتون الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات، في المركز الرابع عشر بفارق 4. 41 ثانية خلف الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، الفائز بالسباق.
ويتأخر هاميلتون بفارق 50 نقطة عن تشارلز لوكلير سائق فيراري في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين.
وقال هاميلتون «37 عاماً»: نحن بالتأكيد لا ننافس في اللقب، وأضاف: نحن نكافح من أجل فهم السيارة والتحسن والتقدم خلال العام، هذا كل ما نأمله حالياً.
وأشار السائق البريطاني: في النهاية، لم نتعامل بالشكل الصحيح، لكن الكل يعمل بكل ما أوتي له من قوة لتصحيح المسار.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
لويس هاميلتون
مرسيدس
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