البايرن بطل «البوندسليجا» للمرة الـ32



برلين (أ ف ب)

كرَّس بايرن ميونيخ سيطرته على «الكلاسيكر» أمام غريمه بوروسيا دورتموند، عندما حسمه لمصلحته 3-1، في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم، وتُوج باللقب العاشر توالياً والـ32 في تاريخه.

وهو «الكلاسيكر» الـ52 الذي يكسبه العملاق البافاري من أصل 107 بين الفريقين في «البوندسليجا» مقابل 25 لدورتموند الذي خسر «الكلاسيكر» السابع توالياً في الدوري وتحديداً منذ انتصاره الأخير قبل أربعة أعوام 3-2 في 10 نوفمبر 2018.

وعزز البايرن موقعه في الصدارة برصيد 75 نقطة، بفارق 12 نقطة أمام غريمه التقليدي قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم.

وهي المرة الأولى التي يتوج بها فريق بلقب الدوري للمرة العاشرة توالياً في البطولات الخمس الكبرى.

وإذا كان البايرن كرس سطوته على «البوندسليجا»، فإن نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي واصل هوايته التهديفية في مباريات «الكلاسيكر»، حيث هز شباك فريقه السابق للمرة السابعة والعشرين في 26 مباراة، منذ انتقاله إلى صفوف البايرن، قادماً من دورتموند عام 2014.

وسجل ليفاندوفسكي الذي توج باللقب للمرة العاشرة في مسيرته «8 مع بايرن ولقبان مع دورتموند»، الهدف الثاني في الدقيقة 34، إثر تمريرة من توماس مولر الذي ظفر باللقب الحادي عشر في مسيرته، بعدما افتتح سيرج جنابري التسجيل في الدقيقة 15.

وقلص الدولي إيمري دجان الفارق مطلع الشوط الثاني «52 من ركلة جزاء»، لكن البديل جمال موسيالا وجه الضربة القاضية بالهدف الثالث «83».