تفوق ياباني في «الشرق»

بانكوك (د ب أ)

اكتسح فيسيل كوبي الياباني فريق تشيانجراي يونايتد التايلاندي 6 - صفر، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة العاشرة بدوري أبطال آسيا.

وتقدم فيسيل كوبي في الدقيقة 6 عن طريق يويا أوساكا، قبل أن يضيف كويا يوريكي الهدف الثاني في الدقيقة 25، وسجل يوتا جوكي الهدف الثالث في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 38 عاد يوريكي ليسجل الهدف الثاني له والرابع لكوبي، وأضاف لينكولن الهدف الخامس في الدقيقة 58، واختتم ليو أوساكي السداسية في الدقيقة 74. ورفع فيسيل كوبي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة ، ويأتي كيتشي من هونج كونج في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل تشيانجراي الترتيب بدون رصيد.

وتغلب يوكوهاما مارينوس الياباني على سيدني الأسترالي 1- صفر، ضمن المجموعة الثامنة، وسجل ريوتارو تسوندا الهدف في الدقيقة 80.

ورفع يوكوهاما رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف تشونبوك موتورز الكوري الجنوبي المتصدر، فيما تجمد رصيد سيدني عند نقطتين في المركز الثالث، فيما يتذيل هوانج انه جيا لاي الفيتنامي الترتيب بدون رصيد.