«مربع ذهب» كأس الشاطئية الأحد



دبي (الاتحاد)

تُقام غداً «الأحد» مباراتا نصف نهائي كأس الإمارات لكرة القدم الشاطئية، يلتقي الوصل مع شباب الأهلي، وأيه إف سي مع شباب الأهلي «ب».

وأسفرت الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات عن فوز الوصل على الكوماندوز 7-0، وبالنتيجة نفسها حقق رويال تيم الفوز على الجوارح، فيما فاز شباب الأهلي «ب» على دبا الحصن 13-2، وأيه إف سي على الأشاوس 10-9.

وتأهلت فرق الوصل وأيه إف سي وشباب الأهلي إلى مربع ذهب البطولة بعد صدارتهم للثلاث مجموعات برصيد 6 نقاط، وأكمل شباب الأهلي «ب» عقد الفرق المتأهلة بعد اختياره كأفضل ثانٍ.

ووفقاً لنظام البطولة، يتأهل الفريقان الفائزان إلى المباراة النهائية المقرر لها يوم الاثنين المقبل.