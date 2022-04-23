توخيل معجب بـ «تنس السيدات» و«الفورمولا-1»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



قبل مواجهة تشيلسي «الأحد» أمام أستون فيلا في «الجولة 34» للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، طلب الصحفيون من الألماني توماس توخيل المدير الفني لـ «البلوز»، خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة، بأن يبدي رأيه فيما يتعلق بالأنباء التي ترددت قبل يومين بشأن مشاركة نجمة التنس الأميركية الشهيرة سيرينا وليامز ونجم سباقات «الفورمولا-1» البريطاني لويس هاميلتون في مجموعة استثمارية بقيادة رجل الأعمال مارتن بروتون، من أجل شراء نادي تشيلسي، واستعداد هذين النجمين الكبيرين للإسهام بمبلغ 10 ملايين جنيه استرليني لكل منهما في هذه الصفقة.

وأشاد توخيل في البداية بكل من سيرينا وهاميلتون وقال إنه معجب بهما كثيراً، وقال: عرفت بهذا الأمر منذ فترة قصيرة، وقيل لي إنهما يساهمان في مشروع شراء النادي، وليس عندي ما أقوله أكثر من ذلك، وتابع كلامه عن سيرينا وهاميلتون بعيداً عن صفقة البيع، وبحكم كونهما رياضيين قائلاً: إنهما نموذجان مشرفان في رياضة كل منهما سيرينا في ملاعب التنس وهاميلتون في مضمار السباق، وأيضاً خارجهما.

وأضاف: إنهما يضطلعان بمسؤوليتهما على المستوى الإنساني بوجه عام وهما «قدوتان» في رياضة كل منهما، ولهذا أكنّ لهما الكثير من الاحترام، ولكني لا أملك معلومات أكثر بشأن إسهامهما في مشروع شراء النادي.

وكانت شبكة «سكاي سبورتس» التليفزيونية أذاعت قبل يومين نبأ مساهمة سيرينا وليامز بمبلغ عشرة ملايين جنيه استرليني، وحذا البريطاني هاميلتون حذوها، ضمن عرض مجموعة «مارتن بروتون» لشراء نادي تشيلسي الذي يتم تحت إشراف الحكومة البريطانية، بعد إطاحة مالكه المليارديرالروسي رومان إبراموفيتش.