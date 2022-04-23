«إنذار خماسي» من «السيتي» إلى «الملكي»

لندن (أ ف ب)

وضع مانشستر سيتي الضغط على مطارده المباشر ليفربول، ووجه إنذاراً شديد اللهجة إلى ريال مدريد الإسباني، عندما أكرم وفادة ضيفه واتفورد 5-1، بينها «سوبر هاتريك» لمهاجمه البرازيلي جابريال جيسوس، في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفرض جيسوس نفسه نجماً للمباراة بتسجيله رباعية في الدقائق 4 و23 و49 من ركلة جزاء و53، وصناعته الهدف الثالث للإسباني رودري «35»، فيما سجل الإيفواري الحسن كامارا الهدف الوحيد لواتفورد في الدقيقة 28.

وعلق جيسوس على إنجازه قائلاً: في بعض الأحيان يحدث أن تسجل أربعة أهداف، وأن تكون في يومك، أنا كنت في يومي، وأنا سعيد بمساهمتي في هذا الفوز الكبير.

وأضاف: لعبنا بشكل ممتاز، وصنعنا العديد من الفرص، وهذا ما يتعين علينا القيام به، لكي نفوز، نجحنا في إتمام الهجمات وسجلنا خمسة أهداف.

وهو الفوز الـ25 لـ «السيتي» في الدوري هذا الموسم، فعزز صدارته بـ80 نقطة، موسعاً الفارق إلى أربع نقاط أمام منافسه الشرس والوحيد على اللقب هذا الموسم ليفربول الذي يستضيف جاره إيفرتون غداً «الأحد».

كما وجه السيتي إنذاراً شديد اللهجة إلى ريال مدريد ضيفه الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وهو الفوز الخامس عشر توالياً لـ «السيتي» على واتفورد في مختلف المسابقات، وأصبح أول فريق إنجليزي يحقق هذا الإنجاز أمام نفس الفريق.

وعزز أرسنال حظوظه بحجز مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتعميق جراح ضيفه مانشستر يونايتد الذي بات من الصعب عليه اللحاق بركب منافسيه بفوزه عليه 3-1.

وسجل أهداف الفائز البرتغالي نونو تافاريش «3» وبوكايو ساكا «32 من ركلة جزاء» والسويسري جرانيت تشاكا «70»، وليونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد إلى صفوفه بعد غيابه عن المباراة السابقة بسبب وفاة مولوده الحديث «34»، فيما أهدر مواطنه برونو فرنانديش ركلة جزاء.

وتقدم أرسنال للمركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطتين عن توتنهام الذي يحلّ ضيفاً على برنتفورد في وقت لاحق، وبإمكانه استعادة موقعه في حال فوزه، فيما تجمد رصيد اليونايتد مع خسارته العاشرة هذا الموسم عند 54 نقطة في المركز السادس، وبات مهدداً بخسارته في حال فوز وست هام الذي يتأخر بنقطتين على ضيفه تشيلسي الثالث اليوم.

وهو الانتصار الثاني توالياً لفريق «المدفعجية»، بعد فوزه الكبير على تشيلسي 4-2 قي عقر داره في مباراة مؤجلة من «المرحلة 25» في منتصف الأسبوع، بعدما كان مُني بثلاث هزائم توالياً أمام كريستال بالاس صفر-3 وساوثمبتون صفر-1 وبرايتون 1-2.

في المقابل، مُني فريق «الشياطين الحمر» بخسارته الثانية توالياً، إذ سقط برباعية نظيفة أمام ليفربول في مباراة مؤجلة من المرحلة الثلاثين غاب عنها نجمه رونالدو.