السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
8 مهرات تتنافس في «بري نيفتا» بمضمار تولوز
8 مهرات تتنافس في «بري نيفتا» بمضمار تولوز
23 ابريل 2022 16:38

أبوظبي (الاتحاد)
يستقطب كأس مهرجان منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، عبر سباق «بري نيفتا» للفئة الثانية، نخبة الخيول التي تم تسجيلها في السباق الذي سينطلق غداً «الأحد» بمضمار تولوز، برعاية النسخة الرابعة عشرة من المهرجان العالمي، والتي تقام تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وهذا الحدث المهم هو تسليط الضوء على فعاليات المهرجان العالمي في النسخة الجديدة من المهرجان، وتبلغ جائزة الشوط الرئيس على لقب «بري نيفتا» للفئة الثانية، 30 ألف يورو، وهو أكبر السباقات في انطلاقة الموسم في فرنسا وأوروبا.
وسيكون الصراع متكافئاً في السباق البالغ طوله 2000 متر، وتتنافس فيه 8 مهرات في سن أربع سنوات فقط، سبق لها تحقيق الفوز عدة مرات في السباقات المصنفة.
وتتصدر المشهد المهرة «حلوة» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وسبق لها الفوز في سان سباستيان بإسبانيا، و«ريسكا لوتوا» لجاي باري بإشراف بي كورسي، وقيادة أورتيز مندزابل، الفائزة في مونت دو مارسان.
وتدفع الخيالة السلطانية العمانية بالمهرة «كوثر» بإشراف شارل جوردين وقيادة جيرالد موسيه، الفائزة بمضمار باو الفرنسي، و«سارا دولوب» لجيرارد لاريو، بإشراف شارل جوردين، وقيادة مكسيم فولون.
وهناك «أميج دو كروات» للشيخة ريم آل ثاني، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة أوليفييه بيلييه، غير المهزومة في آخر سباقين متضمنة سباق الفئة الأولى في سانت كلود، وسباق الفئة الثالثة في تولوز.
وهناك «فلير دو سوليل» لمزرعة دو لياجل، بإشراف توماس فورسي، وقيادة كريستوف سوميو، و«سولينزانا» لروبرت ليت، بإشراف فيليب سوجورب، وقيادة أليخاندرو كورتيز، و«نهر داجوبيو» لتي إس أي، بإشراف ألن ريكون، وقيادة فابريس فيرون.

مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول
مضمار تولوز
الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
الرياضي
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
اليوم 11:26
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
اليوم 11:25
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
اليوم 11:05
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
الرياضي
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©