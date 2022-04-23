8 مهرات تتنافس في «بري نيفتا» بمضمار تولوز

أبوظبي (الاتحاد)

يستقطب كأس مهرجان منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، عبر سباق «بري نيفتا» للفئة الثانية، نخبة الخيول التي تم تسجيلها في السباق الذي سينطلق غداً «الأحد» بمضمار تولوز، برعاية النسخة الرابعة عشرة من المهرجان العالمي، والتي تقام تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وهذا الحدث المهم هو تسليط الضوء على فعاليات المهرجان العالمي في النسخة الجديدة من المهرجان، وتبلغ جائزة الشوط الرئيس على لقب «بري نيفتا» للفئة الثانية، 30 ألف يورو، وهو أكبر السباقات في انطلاقة الموسم في فرنسا وأوروبا.

وسيكون الصراع متكافئاً في السباق البالغ طوله 2000 متر، وتتنافس فيه 8 مهرات في سن أربع سنوات فقط، سبق لها تحقيق الفوز عدة مرات في السباقات المصنفة.

وتتصدر المشهد المهرة «حلوة» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وسبق لها الفوز في سان سباستيان بإسبانيا، و«ريسكا لوتوا» لجاي باري بإشراف بي كورسي، وقيادة أورتيز مندزابل، الفائزة في مونت دو مارسان.

وتدفع الخيالة السلطانية العمانية بالمهرة «كوثر» بإشراف شارل جوردين وقيادة جيرالد موسيه، الفائزة بمضمار باو الفرنسي، و«سارا دولوب» لجيرارد لاريو، بإشراف شارل جوردين، وقيادة مكسيم فولون.

وهناك «أميج دو كروات» للشيخة ريم آل ثاني، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة أوليفييه بيلييه، غير المهزومة في آخر سباقين متضمنة سباق الفئة الأولى في سانت كلود، وسباق الفئة الثالثة في تولوز.

وهناك «فلير دو سوليل» لمزرعة دو لياجل، بإشراف توماس فورسي، وقيادة كريستوف سوميو، و«سولينزانا» لروبرت ليت، بإشراف فيليب سوجورب، وقيادة أليخاندرو كورتيز، و«نهر داجوبيو» لتي إس أي، بإشراف ألن ريكون، وقيادة فابريس فيرون.