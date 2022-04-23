«موافقة الزوجة» شرط عودة موراتا إلى «البريميرليج»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تزايدت الشائعات حول احتمال رحيل المهاجم الإسباني الهدّاف ألفارو موراتا عن يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف، وأفادت بأنه على استعداد لأن يكرر تجربة اللعب في إنجلترا، حيث سبق أن لعب لتشيلسي قبل عامين.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن الهدّاف الدولي الإسباني، الذي مازال مرتبطاً بالتعاقد مع أتلتيكو مدريد، بينما يلعب لـ«السيدة العجوز» على سبيل الإعارة، ربما يعود إلى الدوري الإنجليزي «البريميرليج» من بوابة أرسنال، حيث يهتم مواطنه ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ«المدفعجية» بالحصول على خدماته، لتعويض رحيل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى برشلونة، وتحسباً لرحيل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، ولرغبة أرتيتا في وجود عنصر الخبرة في هجوم الفريق، نظراً لأن غالبية الذين يشغلون الخط الأمامي من الشباب صغير السن.

وقالت المصادر نفسها إن موراتا ليس له شروط للعودة إلى إنجلترا، وإن كل ما يريده أن توافق زوجته «أليس كامبيلو» وأولاده على عودته لخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن موراتا المولود في 23 أكتوبر 1992 «29 عاماً»، يتمتع بمسيرة حافلة، لعب خلالها لأندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وتشيلسي ويوفنتوس، بل إنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى برشلونة في «الميركاتو الشتوي» الأخير، غير أن ماسيمليانو أليجري أجهض الفرصة الذهبية، وأصر على بقائه، رغم وجود الأرجنتيني ديبالا، فضلاً عن التعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش لاعب فيورنتينا، ليكون رأس الحربة للفريق.