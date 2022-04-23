10 هدافين «نجوم الغد»



معتصم عبدالله (دبي)



فرض 10 من لاعبي دوريات المراحل السنية أسماءهم على قائمة نجوم الموسم، بتتويجهم بلقب الهدف مع نهاية منافسات الدوري في 10 مسابقات، شملت دوري الشباب تحت 19، دوري الناشئين تحت 17 وتحت 16، دوري الأشبال تحت 15 سنة «أ»، دوري الأشبال تحت 15 سنة «ب»، دوري الأشبال تحت 14 سنة، دوري الأشبال تحت 13 سنة «أ»، دوري الأشبال تحت 13 سنة «ب»، دوري الأشبال تحت 13 سنة «ج».

وبدا من اللافت عدم ارتباط لقب الهداف في دوريات المراحل السنية بالفريق المتوج باللقب في 7 من أصل 10 مسابقات، حيث برز اسم الحساني تامبورا لاعب دبا، والمُتوج بلقب هداف «دوري الشباب تحت21 هدفاً» برصيد 30 هدفاً، وكان شباب الأهلي تُوج بطلاً للمنافسة برصيد 56 نقطة، وحل «النواخذة» ثانياً برصيد 54 نقطة.

وتصدر مصطفى الغرباوي مدافع الذيد مشهد منافسات دوري الشباب 19 عاماً، بتسجيله 18 هدفاً، وكان الذيد احتل المركز السابع في ترتيب الدوري في المرحلة الثانية «دوري الفئات»، في المقابل تصدر محمد الجنيبي مهاجم الجزيرة واجهة دوري الناشئين تحت 17 عاماً بتسجيله 25 هدفاً.

واحتفل يوسف أمودين مهاجم الوصل بالجمع بين لقب هداف دوري الناشئين تحت 16 عاماً برصيد 21 هدفاً، وتتويج فريقه «الإمبراطور» بلقب الفئة الأولى لدوري تحت 16 عاماً برصيد 24 نقطة، فيما نال خورفكان لقب الفئة الثانية للمرحلة العمرية ذاتها برصيد 21 نقطة.

ونال محمد حاتم مهاجم شباب الأهلي لقب هداف دوري الأشبال تحت 15 سنة «أ»، برصيد 22 هدفاً، وذهب لقب هداف دوري الأشبال تحت 15 سنة «ب» إلى اللاعب اليماني السيد مهاجم فريق الإمارات برصيد 37 هدفاً، أسهمت بشكل فعال بفوز «الصقور» بلقب المرحلة.

وتوزعت بقية ألقاب هداف دوريات المراحل السنية على محمد يوسف لاعب «الفجيرة» والذي تُوج هدافاً لدوري الأشبال 14 عاماً برصيد 37 هدفاً، علي البلوشي «النصر» هدافاً لدوري الأشبال تحت 13 سنة «أ» برصيد 46 هدفاً، ومحمد حسن «الإمارات» هدافاً دوري الأشبال تحت 13 سنة «ب» برصيد 54 هدفاً، وصقر الشحي «الرمس» هدافاً لدوري الأشبال تحت 13 سنة «ج» برصيد 47 هدفاً أسهمت بفوز فريقه بالدوري.

الهدافون

دوري الشباب 21 - الحساني تامبورا «دبا»: 30 هدفاً

دوري الشباب تحت 19 عاماً - مصطفى الغرباوي «الذيد»: 18 هدفاً

دوري الناشئين تحت 17 عاماً - محمد الجنيبي «الجزيرة»: 25 هدفاً

دوري الناشئين تحت 16 عاماً - يوسف أمودين «الوصل»: 21 هدفاً

دوري الأشبال 15 أ - محمد حاتم «شباب الأهلي»: 22 هدفاً

دوري الأشبال 15 ب - اليماني سيد «الإمارات»: 37 هدفاً

دوري الأشبال 14 "عاماً - محمد يوسف «الفجيرة»: 37 هدفاً

دوري الأشبال 13 أ - علي البلوشي «النصر»: 46 هدفاً

دوري الأشبال 13 ب - محمد حسن «الإمارات»: 54 هدفاً

دوري الأشبال 13 ج- صقر الشحي «الرمس»: 47 هدفاً