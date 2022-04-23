بني ياس والوحدة إلى نهائي كأس رئيس الدولة للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت منافسات المرحلة التمهيدية من نزالات الكبار (فوق 18 عاماً) ضمن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو، نزالات قوية منذ الانطلاقة أمس «الجمعة»، وذلك في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وحظيت منافسات فئة الكبار باهتمام خاص من قبل المتابعين والجماهير في ظل مشاركة نخبة لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات.

وتضمنت البطولة نزالات قوية بين المتنافسين من مختلف الأوزان، وقدم اللاعبون واللاعبات مستويات مميزة، وأداءً رفيعاً وسط حضور جماهيري كبير، انطلاقاً من الحرص على ترك بصمة في البطولة المحلية الأغلى والصعود إلى منصة التتويج.

وشهدت منافسات فئة الرجال في البطولة مشاركة أندية بني ياس (حامل اللقب)، والجزيرة، وأكاديمية ِ A.F.N.T، وشباب الأهلي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والشارقة للجو جيتسو، والعين، والوحدة.

أما على صعيد فئة السيدات، فقد شارك كل من أكاديمية بالمز الرياضية (تيم 777) حامل اللقب، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والجزيرة، وبني ياس، والوحدة.

وتمكن ناديا بني ياس والوحدة من التأهل لنهائي فئة الرجال للمنافسة على اللقب، بينما يتنافس ناديا العين والجزيرة على المركز الثالث والميدالية البرونزية، أما على صعيد فئة السيدات، فقد تأهل ناديا بني ياس والوحدة أيضاً إلى النهائي، بينما يتنافس الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية (تيم 777) على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، بمستوى التنظيم لبطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو ونجاحها في استقطاب نخبة اللاعبين، ما يؤكد على مكانة البطولة الرائدة على الساحة المحلية.

وأشار الظاهري إلى أن بطولة كأس رئيس الدولة ومنذ انطلاقها تشكل داعماً رئيسياً لاستراتيجية وخطط الاتحاد المتصلة بتطوير اللعبة وتعزيز حضورها وانتشارها بين فئات المجتمع المختلفة، منوهاً بالمستوى الكبير للاعبين المشاركين، وبالأخص لاعبي المنتخب الوطني الذين يشكلون قيمة مضافة، نتيجة لخبرتهم وتجربتهم الثرية على أبسطة البطولات العالمية.

وأكد الظاهري على أهمية البطولات المحلية التي يحرص الاتحاد على إقامتها لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين من مختلف أنحاء الدولة في اختبار مهاراتهم استعداداً للبطولات الدولية، بجانب دورها في ترسيخ تطور رياضة الجو جيتسو وانتشارها في كافة إمارات الدولة.

وتقّدم الظاهري بالشكر والتقدير لكل الأندية والأكاديميات لمساهمتهم في إنجاح البطولة، كما تقدم بالشكر إلى شركاء الاتحاد ورعاته الداعمين لتطبيق استراتيجيته الطموحة التي تحظى باهتمام العالم كنموذج رائد في نشر وتطوير اللعبة وصناعة الأبطال.

وشهدت منافسات فئة الكبار في البطولة نزالات قوية بين لاعبي ولاعبات الأندية المشاركة، حيث اجتمعوا حول هدف واحد، هو ضمان تأهل أنديتهم للدور النهائي والوقوف على منصة تتويج البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها 525 ألف درهم.

بدورها، قالت أشواق الخوري لاعبة أكاديمية الوحدة: إن الفريق أدى بشكل قوي، وطبق تعليمات الجهاز الفني، وبالتالي ضمن الوصول إلى النهائي. وقالت: «تعاملنا باحترافية عالية مع هذه البطولة، ومع منافسينا وتدربنا بقوة وبتركيز عالٍ خلال الأيام الماضية، ولابد أن نعترف بأن لاعبي ولاعبات الجو جيتسو في الدولة محظوظون بالبطولات القوية التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والتي تمهد لبروز المواهب وتأهيل وصناعة الأبطال والبطلات بأعلى معايير الجودة العالمية».

وأعرب البطل العالمي زايد الكثيري عن سعادته ببلوغ النهائي وتعاظم فرصه في الفوز باللقب مع فريقه، مؤكداً أن بني ياس جاهز لمواصلة مسيرته الناجحة.

وأضاف أن أجندة الموسم تحفل بالعديد من البطولات التي تحظى بمشاركة أهم النجوم من مختلف الأندية، بما يساهم في صقل الخبرات وتعزيز جاهزية أعضاء المنتخب لما هو قادم.

وتقول شما الكلباني لاعبة نادي بني ياس، التي نجحت مع فريقها في التأهل إلى النهائي، إن الإنجاز لن يكتمل إلا بإحراز اللقب، وإن فريقها جاهز لتحقيق هذا الهدف متسلحاً بالعزيمة والإصرار ودعم الجماهير الوفية.

وأثنت الكلباني على جهود الاتحاد في توفير بطولة استثنائية وبيئة تنافسية محفزة على الانتصار، تليق بمكانة الدولة الرائدة على ساحة الجو جيتسو العالمية.

وأكّد سالم مبارك زايد لاعب أكاديمية الوحدة على جدارة فريقه في التأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة للجو جيتسو بعد نجاحه في التفوق على أبرز الفرق المشاركة، منوهاً بصعوبة النزال الأخير أمام نادي العين الذي قدم لاعبوه مستويات عالية.

وأضاف: «حسمنا المنافسة في نصف النهائي من خلال التركيز على أصغر التفاصيل، وهو الأمر الذي صنع الفارق لنا في النهاية».