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الرياضي
تن هاج يرفض تغيير أسلوبه في يونايتد!
تن هاج يرفض تغيير أسلوبه في يونايتد!
23 ابريل 2022 14:52

مانشستر (رويترز)
يتوقع الهولندي إيريك تن هاج أن يستجيب اللاعبون له ويتعاونوا معه، عندما يتولى تدريب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل، مؤكداً عزمه على مواجهة اللاعبين الذين يقدمون أداء أقل من المستوى المطلوب.
وارتبط تن هاج مدرب أياكس أمستردام الحالي بعقد لمدة ثلاثة أعوام حتى يونيو 2025، مع إمكانية التمديد لعام إضافي سيتولى بمقتضاه تدريب مانشستر يونايتد بداية من الموسم القادم، خلفاً للمدرب المؤقت الحالي، الألماني رالف رانجنيك الذي ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم.
وأشار تن هاج إلى أن الانتقال من الدوري الهولندي إلى فريق مليء بالأسماء الكبير لن يغير أسلوبه التدريبي، قائلاً في تصريحات لصحيفة تراو الهولندية: «لن أغير أرائي الخاصة بالتدريب، يتحدد أسلوب لعبك بناء على ما لديك من عناصر، لكني أحدد المعايير والمستويات المرتبطة بذلك».
وأضاف المدرب الهولندي أنه لا يقدم أي تنازلات في مثل هذه المواقف، موضحاً أن مثل هذه النقاشات ستتم خلف أبواب مغلقة.
وأكد تن هاج أيضاً أنه سيلعب دوراً كبيراً في صفقات الانتقالات في يونايتد، وهو ما اشترطه قبل القبول بتولي المهمة.
وأوضح تن هاج أيضاً أنه مستعد للاهتمام الإعلامي الكبير المتوقع خلال عمله في أولد ترافورد، بما أنه سيكون مسؤولاً عن النتائج.

ايريك تن هاج
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
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