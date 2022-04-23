«الأبطال» يجدد مواجهة الأهلي ووفاق سطيف بعد غياب 4 سنوات

علي معالي (دبي)

من جديد تعود المواجهات العربية المثيرة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وبعد أن انتهت القمة الممتعة بين الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي، ومن قبلها وفاق سطيف الجزائري مع الترجي التونسي، تعود من جديد قمة أخرى وهذه المرة بين الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وهذه القمة الجديدة للكرة العربية تتجدد بعد غياب 4 سنوات في دوري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد عبورهما المثير للرجاء البيضاوي المغربي والترجي التونسي، تأهل الأهلي جاء على حساب الرجاء بعدما فرض التعادل عليه في عقر داره بنتيجة 1-1 في إياب الدور ربع النهائي على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وكان حامل اللقب الأهلي قد فاز ذهاباً في القاهرة 2-1.

وبلغ وفاق سطيف الجزائري نصف النهائي بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي في إياب دور الثمانية في إحدى مفاجآت البطولة بعد التعادل السلبي في لقاء الذهاب.

تقام مباراة الذهاب بين بطلي مصر والجزائر بالقاهرة أحد يومي 6 أو 7 مايو المقبل فيما تقام مباراة العودة بالجزائر أحد يومي 13 أو 14 من نفس الشهر.

وكان الأهلي قد لعب أمام وفاق سطيف مرتين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونجح في التأهل إلى النهائي في واحدة عام 2018، وخسر في السابقة لها عام 1988، وكلما لعب الأهلي أمام وفاق سطيف خسر اللقب الأفريقي، وحدث ذلك مرتين في دوري أبطال أفريقيا ومرة في السوبر الأفريقي، رغم أنه نجح في الفوز عليه في نصف نهائي دوري الأبطال ولكنه خسر النهائي أمام الترجي.

والتاريخ يأتي دائماً مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب فريق الأهلي، حيث واجه وفاق سطيف مرة واحدة في تاريخه وكانت خارج ملعبه، ونجح في الفوز 2-0 كما استطاع وليد سليمان لاعب «المارد الأحمر» أن يسجل ذهاباً وإياباً في مرمى الفريق الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018.

ومنذ قيادة موسيماني للأهلي لعب ضد الأندية العربية 13 مباراة في دوري أبطال أفريقيا لم يخسر في أي منها، حيث فاز في 10 وتعادل في 3 مباريات.