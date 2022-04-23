«كامب نو» يهزم نفسه!

رضا سليم (دبي)

ظهر ملعب «كامب نو» مجدداً في موسوعة الأرقام القياسية للحضور الجماهيري، إلا أن هذه المرة في مباراة لكرة القدم للسيدات، بعدما حضر ما يزيد على 91600 وهزم نفسه، بتجاوز الحضور السابق الذي بلغ 91553 متفرجاً.

وحطّم ملعب «كامب نو» رقمه القياسي العالمي لمباراة كرة قدم للسيدات، في اللقاء الذي اكتسح فيه برشلونة ضيفه فولفسبورج بنتيجة 5-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المنظمون إن 91648 مشجعاً حضروا المباراة، ليحطم ملعب «كامب نو» الرقم القياسي المسجل باسمه في الحضور الجماهيري لمباراة للسيدات، والذي حققه منذ ثلاثة أسابيع.

وكان ملعب العملاق الكاتالوني قد سجل رقماً قياسياً عالمياً في 30 مارس الماضي، عندما حضر 91553 متفرجاً على مدرجاته خلال الفوز الكبير للفريق على ريال مدريد 5-2 في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وتم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وكان الرقم القياسي السابق للحضور في مباراة نسائية 90185 مشجعاً في نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات عام 1999 بين أميركا والصين في ملعب «روز بول» بالولايات المتحدة.

كانت أليكسيا بوتيلاس أفضل لاعبة في العالم قد قادت برشلونة للفوز بتسجيل هدفين، حيث سجلت صاحبة الكرة الذهبية هدفاً في الشوط الأول، قبل أن تحصل على ضربة جزاء قبل انتهاء المباراة وتسجل الهدف الثاني لترفع رصيدها إلى 10 أهداف.

ويحمل برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، ويبدو أن الفريق الكتالوني في طريقه للاحتفاظ باللقب، وتشهد مباراة الدور قبل النهائي الأخرى مواجهة بين ليون الفرنسي أبرز المنافسين على اللقب مع مواطنه باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب غداً «الأحد».