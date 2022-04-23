«صفقة الشتاء» تُعيد التوهج إلى «الفرسان»

منير رحومة (دبي)



شكلت عودة الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا إلى شباب الأهلي خلال الانتقالات الشتوية، إضافة قوية على مستوى الأداء والنتائج، حيث نجح اللاعب خلال فترة قصيرة في تقديم مستوى كبيراً انعش هجوم «الفرسان»، وذلك بعد أن عانى الفريق طويلاً من صعوبات في استثمار الفرص، وترجمة المحاولات الهجومية إلى أهداف.

ورغم ابتعاده عن «المستطيل الأخضر» لفترة طويلة بسبب الإصابة، إلا أن العودة القوية لكارتابيا مثلت مفاجأة سارة للجماهير بتوجهه وتألقه، وانتزاع النجومية بالفريق، مؤكداً أنه نجم الفريق من دون منازع، سواء في الوسط أو الهجوم.

ومنذ عودته في يناير الماضي لعب 5 مباريات في «دوري أدنوك للمحترفين»، سجل خلالها كارتابيا هدفين، ثم انتقل إلى البطولة الآسيوية، ليقدم أفضل عروضه الفنية، ليصبح هداف شباب الأهلي برصيد 5 أهداف، محتلاً المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا حتى الآن، وينافس على لقب هداف البطولة، وتم اختياره أفضل لاعب في مباراة أمس مع آهال تركمانستان، بعد إحرازه «ثنائية» أهدت فريقه النقاط الثلاث.

ويذكر أن كارتابيا البالغ «29 عاماً» لعب خلال الموسم الماضي 20 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع أربعة، وقاد فريقه إلى التتويج بثلاثة ألقاب، هي كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، وكأس السوبر، ويعول بعد عودته إلى الملاعب في قيادة «الفرسان» إلى العودة ببطاقة التأهل إلى الدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والفوز بنهائي كأس رابطة المحترفين 4 مايو المقبل.

وغاب كارتابيا عن المباراة الأولى لفريقه في البطولة الآسيوية، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية، قبل أن يلعب أمام فولاد خوزستان، وسجل هدف التعادل لفريقه، وشارك أمام الغرافة القطري في المباراتين وسجل هدفين، قبل أن يكمل مشواره الإيجابي بهدفين جديدين أمام آهال تركمانستان.

ويعول جمهور شباب الأهلي على توهج نجمه الأرجنتيني، لحسم المباراة المهمة التي تقام الثلاثاء المقبل أمام فولاد خوزستان، وقيادة الفريق لتحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة، حتى يحصد بطاقة العبور إلى الدور المقبل «دور الـ 16» من البطولة الآسيوية.