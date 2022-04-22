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الرياضي
42 خريجاً في الدفعة الثانية لـ«التحكيم الرياضي»
42 خريجاً في الدفعة الثانية لـ«التحكيم الرياضي»
23 ابريل 2022 01:52

دبي (وام)

احتفى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بتخريج الدفعة الثانية من الموفقين والمحكمين وعددها 42 دارساً، خلال الحفل الذي أقيم في فندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي دبي، وكرم سعيد علي العاجل عضو مجلس إدارة المركز الخريجين، فيما شهد الحفل أحمد إبراهيم المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية في دائرة القضاء أبوظبي، والمشرف العام لمركز التحكيم الرياضي الرياضي في أبوظبي، والمستشار الدكتور عبد المجيد محمود قاضي نقض، وأعضاء اللجنة الاستشارية للمركز الدكتور جمال السميطي، والمستشار الدكتور معتز عفيفي.
وتسلمت الدفعة الثانية البطاقات المعتمدة من المركز بعد إدراجهم في قائمة الموفقين والمحكمين، للبدء في مباشرة مهامهم عند اختيارهم للفصل في المنازعات الرياضية المحالة إلى المركز من خلال غرفتيه الابتدائية والاستئنافية، لينضموا للدفعة الأولى التي تمكنت من الفصل في 30 منازعة رياضية مختلفة حتى الآن. 

التحكيم الرياضي
الإمارات
مركز التحكيم الرياضي
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