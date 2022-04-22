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الرياضي
«العنابي» يواصل مطاردة الصدارة
«العنابي» يواصل مطاردة الصدارة
23 ابريل 2022 00:18

 
محمد سيد أحمد (أبوظبي)


أهدى «البديل» روبين فيليب فوزاً صعباً إلى الوحدة على الظفرة 3-2، في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، في المباراة التي أقيمت باستاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليتقدم «العنابي» إلى «النقطة 45»، في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد «الفارس» عند «18 نقطة» في المركز الـ 12.
وسجل أهداف الوحدة خليل إبراهيم وأدريان سيلفا وروبين فيليب في الدقائق 26 و37 و94، وللظفرة جويلهرم و«البديل» محمد الجنيبي في الدقيقتين 19 و58، وأقيمت المباراة من دون جمهور بسبب العقوبة الموقعة على الوحدة بسبب أحداث «الكلاسيكو» أمام العين.
وتقدم جويلهرم بالهدف الأول في المباراة لمصلحة الظفرة، من عرضية وليد عمبر في الدقيقة، وهو الثالث له في المسابقة هذا الموسم، ومن عرضية لإسماعيل مطر، تمكن خليل إبراهيم من إدراك التعادل للوحدة برأسية رائعة في الدقيقة 26، وتقدم أدريان سيلفا لـ «العنابي» بالهدف الثاني في الدقيقة 37، وهو الثاني له في الدوري أيضاً، واستمر ضغط الوحدة بعدها، ليهدر أكثر من فرصة، ولعب المدافع عصام العدوة بالذات دوراً في إنهاء أكثر من هجمة لينتهي الشوط الأول بتقدم «العنابي» 2-1.
وتمكن «البديل» محمد الجنيبي إدراك التعادل للظفرة، بعد تمريرة طويلة من جويلهرم في الدقيقة 58، وعانى بعدها الوحدة في التسجيل، وسط تمركز جيد للظفرة الذي اعتمد على هجمات مرتدة خطيرة، حتى الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، والتي نجح فيها «البديل» ربوين فيليب من خطف هدف الفوز للوحدة.
والفوز هو الثالث على التوالي للوحدة، ويحمل الرقم 17 خلال 26 مباراة جمعت الفريقين في المسابقة، مقابل 3 انتصارات فقط للظفرة، والذي نجح «العنابي» في إيقاف انتفاضته في الجولات الثلاث الأخيرة، و جمع فيها 7 من 9 نقاط ممكنة، كما أن «الفارس» واصل عدم توفيقه أمام فرق المقدمة، حيث لم يتمكن من الفوز على أي منها هذا الموسم.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
الظفرة
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