«النمور» و«العميد» يكتفيان بـ«نقطة»



فيصل النقبي (كلباء)



حسم التعادل 2-2 لقاء اتحاد كلباء والنصر الذي أقيم باستاد كلباء، ضمن «الجولة 21» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «النمور» إلى «24 نقطة» في «المركز العاشر»، بينما رفع «العميد» رصيده إلى «النقطة 26» في المركز السابع.

وتقدم النصر عن طريق ضياء سبع الذي سجل هدفاً جميلاً بشباك جمال عبدالله في الدقيقة 70 ليسجل هدفه التاسع في البطولة، وأدرك المهاجم التوجولي بينيل ملابا التعادل لاتحاد كلباء من ضربة الجزاء في الدقيقة 74 بعد عرقلة زميله أحمد جشك داخل المنطقة، وعن طريق ضربة جزاء أيضاً نجح المهاجم توزي في إضافة الهدف الثاني لـ «الأزرق» في الدقيقة 82، ليرفع رصيده إلى «الهدف العاشر»، وأدرك «النمور» التعادل للمرة الثانية بهدف عبدالعزيز حمد في الدقيقة 89.