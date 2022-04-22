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الجزيرة يخسر أمام القوة الجوية
الجزيرة يخسر أمام القوة الجوية
22 ابريل 2022 23:40

 
مصطفى الديب (أبوظبي)


خسر الجزيرة أمام القوة الجوية العراقي 3-2، في المباراة التي جمعتهما، في إطار منافسات الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة لمباريات المجموعة الثانية، من دوري أبطال آسيا، ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة السابعة، فيما توقف رصيد الجزيرة عند النقطة الرابعة، وتقدم إبراهيم بايش للقوة الجوية في الدقيقة السادسة، وضاعف «البديل» علاء عباس النتيجة في الدقيقة 60، قبل أن يسجل عبد الله رمضان هدف تقليص الفارق في الدقيقة 62، وأدرك عمر تراوري التعادل لـ«فخر أبوظبي» في الدقيقة 76، قبل أن يخطف شريف عبد الكاظم الهدف الثالث للقوة الجوية في الوقت القاتل «الدقيقة 92»، ليقترب الفريق العراقي من حسم المركز الثاني لمصلحته ويدخل في حسابات التأهل ضمن أفضل الثواني.

دوري أبطال آسيا
الجزيرة
القوة الجوية
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