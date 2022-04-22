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الرياضي
شباب الأهلي يحصد «النقطة التاسعة» في «الأبطال»
شباب الأهلي يحصد «النقطة التاسعة» في «الأبطال»
22 ابريل 2022 23:25

 
منير رحومة (دبي)


حقق شباب الأهلي فوزه الثاني على التوالي في دوري أبطال آسيا، بعد تفوقه على آهال تركمانستان 2-1، ضمن الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثالثة لدور المجموعات. 

وأنهى «الفرسان» الشوط الأول متقدماً بـ «ثنائية» الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا في الدقيقتين 13 و45 ، بينما قلص آهال الفارق بهدف أحرزه أرسلان أمانوف في الدقيقة 74.
ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 9 نقاط، معززاً حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، في انتظار المواجهة الأخيرة والحاسمة أمام فولاد خوزستان الإيراني يوم الثلاثاء المقبل. 

وقدم شباب الأهلي مستوى طيباً في مباراته بالجولة الخامسة، خاصة في الشوط الأول الذي سيطر فيه أداءً ونتيجة ، قبل ان يتراجع في الشوط الثاني بسبب الضغط الكبير الذي فرضه المنافس على دفاعات «الفرسان».

دوري أبطال آسيا
شباب الأهلي
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