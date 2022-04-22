مباراتان بشعار العودة في «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (دبي)

تستكمل مباريات «الجولة 21» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة مباراتين اليوم، تجمع 4 من فرق النصف الأسفل للترتيب العام، حيث يستقبل الوصل «السابع» ضيفه الإمارات «صاحب المركز الأخير»، على ملعب «زعبيل»، ويلعب خورفكان «الحادي عشر» في ضيافة عجمان «الثامن» على ستاد راشد بن سعيد.

وتختتم «الجولة 21» يوم السبت المقبل، بإقامة المباريات الثلاث المؤجلة لممثلي «دورينا» في أبطال آسيا 2022، حيث يحل شباب الأهلي ضيفاً على العين، ويواجه الشارقة ضيفه العروبة، ويلعب الجزيرة أمام جاره بني ياس.

وتبحث ثلاثة من الفرق المتبارية في مواجهات اليوم -باستثناء خورفكان- عن العودة إلى «سكة الانتصارات» بعد «التعثر» في الجولة الماضية على الأقل، حيث يلتقي «الإمبراطور» الخاسر أمام العين 2- 3، ضيفه «الصقور» الذي خسر بدوره أمام الوحدة 2-4 في الجولة ذاتها، وتتوقف حظوظ «البرتقالي» الساعي لاستعادة ذاكرة الفوز الغائبة، في الجولات الثلاث الماضية، على نتيجة مباراته أمام ضيفه خورفكان «المنتشي» بفوزه على بني ياس 4-2.