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الرياضي
«ملتقى اتحاد الفروسية» يستعرض إنجازات الموسم
الريسي مع أسرة اتحاد الفروسية خلال الملتقى (من المصدر)
23 ابريل 2022 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

نظم اتحاد الفروسية والسباق ملتقى مع أسرة الفروسية في موسم 2021-2022، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة نخبة متميزة من المختصين في مجال أقسام القدرة، وقفز الحواجز والترويض، وقسم الكمبيوتر وتقنية المعلومات، وقرية وأكاديمية بوذيب.
وجاء الملتقى ضمن جهود الاتحاد في التطوير، والذي يعمل وفق رؤية ونظرة ثاقبة للاستفادة من التحديات، متخذاً من التخطيط الاستراتيجي منهاجاً، عبر تسخير الجهود وبذل الطاقات ومضاعفة العمل والإنجاز. 
وتم استعراض موضوعات عدة مهمة لأفضل الممارسات الهادفة إلى استدامة الإنجازات والنجاحات، ونشاطات الاتحاد خلال موسم 2021-2022، منها كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، وبطولة الأمم خمسة نجوم، ودوري قفز الحواجز لونجين، وتنظيم البطولات الدولية، في الإمارات، حيت أثبت خلالها فرسان الإمارات أن لديهم قدرات عالية ومميزة حصلوا فيها على مراكز متقدمة، وتأهلوا إلى عدد من البطولات العالمية.
وتحدث أحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، عن إنجاز العديد من المشاريع في فترة قياسية، فيما لا تزال هناك مشاريع قيد التطوير، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي.
واستعرض محمود زيود رئيس قسم القدرة التطور الكبير الذي طرأ على الرياضة من ناحية تزايد عدد الخيول المسجلة والفرسان المشاركين بالإحصائيات، والمشاريع التي تم إنجازها في فترة وجيزة في قرية بوذيب منذ تسلمها من الاتحاد عام 2020، وأصبحت على قدم المساواة مع أفضل مواقع سباقات التحمل في العالم، والأفضل كبنية تحتية، وحسن الضيافة، والمسؤولون المتخصصون، ومستشفيات العيادة، وعدد الفعاليات، وعدد المشاركين، واستخدام أحدث التقنيات في فعاليات التحمل.
وقدم محمد الناخي نائب رئيس اللجنة الفنية لقفز الحواجز والترويض، نبذة عن الإنجازات التي تحققت في رياضة قفز الحواجز، والترويض، وتأهل فرسان الإمارات للبطولات العالمية، حيث تم تنظيم 10 بطولات دولية، و17 محلية في القفز، إلى جانب 18 منافسة محلية، وبطولة دولية واحدة في الترويض، إلى جانب تطوير الكوادر الفنية خلال الموسم 2021 -2022.
وتطرق الحكم الدولي ورئيس اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، مفتاح الحراصي عن رياضة التقاط الأوتاد، تحدث خلالها عن استضافة أكاديمية بوذيب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لالتقاط الأوتاد، حيث اجتذبت هذه الرياضة التراثية العديد من فرسان الإمارات الذين حققوا العديد من الميداليات الذهبية والملونة.
وأكد عدنان الصيادي رئيس قسم تقنية المعلومات، عن تسهيل عملية تواصل الفرسان والملاك مع أقسام الاتحاد، بوساطة البوابة والموقع الإلكتروني للاتحاد، وتسهيل إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وتوفير الوقت لهم، إلى جانب خطة مستقبلية لتوسيع دائرة التواصل الإلكتروني مع كل الأطراف.
وبهذه المناسبة، رحب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، بالحضور، وأكد حرص القيادة الرشيدة، على تحقيق الرقي والتقدم والتطور المنشود لرياضات الفروسية، وقال: محظوظون باهتمام القيادة الرشيدة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وهذا الاهتمام والدعم واضح للعيان.

اتحاد الفروسية
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