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440 مدرباً يحصلون على الرخص الآسيوية والدولية
440 مدرباً يحصلون على الرخص الآسيوية والدولية
23 ابريل 2022 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

يمنح اتحاد كرة القدم أهمية كبيرة لعملية تدريب وتأهيل المدربين في الأندية والمنتخبات الوطنية، من خلال البرامج والدورات التدريبية، التي نظمها خلال الموسم الرياضي الحالي 2021-2022، والخاصة بنيل الرخص التدريبية الآسيوية والدولية، والتي أقيمت وفقاً للمعايير المعتمدة، وتحت إشراف الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم.
بلغ العدد الإجمالي للحاصلين على الرخص التدريبية الآسيوية والدولية 440 مدرباً من مختلف الجنسيات، حيث حصل على الرخصة «A» الآسيوية 48 مدرباً، والرخصة «B» الآسيوية 47 مدرباً، فيما نال رخصة الدورة «C» الآسيوية 46 مدرباً.
وفيما يتعلق بدورات الحراس، نظمت إدارة الشؤون الفنية باتحاد الكرة دورتين تدريبيتين للمستوى الثاني ونجح في اجتيازها 40 مدرباً، إضافة إلى دورتين للمستوى الثالث، ونال رخصتها 48 مدرباً.
تم تنظيم دورة مدربي اللياقة البدنية الآسيوية للمستوى الأول، والتي شهدت مشاركة 18 مدرباً اجتازوها بنجاح.
نظم اتحاد الكرة دورة لمدربي البراعم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة 150 مدرباً للفئات السنية، وناقشت العديد من الموضوعات التي لم تقتصر فقط على إعداد وتدريب اللاعبين الصغار، بل امتدت إلى محاضرات عن كيفية التغذية الصحيحة ورفع اللياقة البدنية للاعبين بما يتناسب مع أعمارهم.
شارك في دورة البراعم 25 مدرباً من مختلف أندية الدولة، وناقشت المنهجية التدريبية في مراكز التدريب التابعة للاتحاد والأندية وأكاديميات كرة القدم في الإمارات، ومعايير اختيار اللاعبين الموهوبين، أما دورة الفيفا للناشئين، فشهدت مشاركة 18 مدرباً.

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