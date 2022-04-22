3 آلاف بحار في «عيد النواخذة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تشهد عملية التسجيل للمشاركة في مهرجان سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إقبالاً كبيراً من البحارة من مختلف إمارات الدولة.

وتقام النسخة الخامسة من المهرجان في الفترة من 7 إلى 20 مايو المقبل بجزيرة دلما التاريخية، وينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 25 مليون درهم لأصحاب المراكز من الأول وحتى المائة، وهي الجوائز الأغلى والأضخم في تاريخ السباقات التراثية البحرية في الدولة والمنطقة على الإطلاق.

وبدأت اللجنة المنظمة للمهرجان استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في السباق، اعتباراً من الثلاثاء الماضي، ويستمر فتح باب التسجيل حتى 28 من الشهر الجاري، إذ من المتوقع أن يصل عدد البحارة المشاركين إلى 3 آلاف بحار من مختلف أنحاء الدولة، بما يقارب أكثر من 110 محامل شراعية، خصوصاً وأن المهرجان يتمتع بسمعة كبيرة من خلال النجاحات التي حققها على مدار النسخ الأربع الماضية.

وتعقد اللجنة المنظمة للسباق برئاسة أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب اجتماعاً تنويرياً مع النواخذة تحت إشراف نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك عقب إغلاق باب التسجيل، لشرح التفاصيل والشروط والمواصفات الخاصة بالمشاركة في السباق من النواحي كافة، كما بدأ النادي توزيع كتيب الشروط على البحارة المسجلين، متضمناً كافة اللوائح والإجراءات المتبعة خلال المهرجان.

وأعلنت اللجنة المنظمة أنه سيتم تحديد يوم إقامة السباق، خلال فترة المهرجان من 7 إلى 20 مايو المقبل بعد التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، وتحديد مدى ملاءمة حالة الجو لإقامة السباق.

وتبلغ المسافة الكلية للسباق 68 ميلاً بحرياً، بما يعادل 125 كيلو متراً، وينطلق من جزيرة دلما التاريخية، ويمر بسبع جزر مختلفة هي جزيرة دلما ثم صير بني ياس وجزيرة غشة وأم الكركم والفطاير والبزم ومروح، وصولاً إلى جزيرة جنانه قبل الرسو عند خط النهاية في مدينة المرفأ.

من جهته أكد ماجد عتيق المهيري نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباق أن التحضيرات الخاصة بالنسخة الخامسة من السباق التاريخي تسير وفق المخطط، وبحسب الجدول الزمني الذي تم إعداده مسبقاً، مشيراً إلى أن عملية التسجيل تشهد إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من جانب البحارة من مختلف إمارات الدولة.

وقال: سباق دلما التاريخي بات يحظى بسمعة كبيرة في عالم الرياضات التراثية البحرية، نظراً لأنه السباق الأكبر والأشهر في تاريخ سباقات المحامل الشراعية، وجميع البحارة يسعون للمشاركة في هذا الحدث المهم.

وأضاف: اللجنة المنظمة تسعى لخروج السباق في نسخته الخامسة بالشكل الأمثل ولتحقيق نجاحات أكبر من الأعوام الماضية، مشدداً على أهمية الالتزام بالشروط والمواصفات والإجراءات التي حددتها اللجنة للمشاركة، معرباً عن ثقته التامة في التزام جميع المشاركين بشروط المشاركة، وضرورة الالتزام كذلك بالإجراءات الاحترازية من أجل تأمين سلامة جميع المشاركين.

ترفيهية وتراثية

يعد مهرجان سباق دلما الأضخم في تاريخ سباقات التراث البحري، سواء من ناحية عدد المشاركين أو الجوائز المالية أو مسافة السباق، ويتضمن العديد من الفعاليات بخلاف السباق البحرية، حيث يشهد مجموعة من الفعاليات المصاحبة اعتباراً من 6 مايو المقبل بافتتاح القرية التراثية أمام الزوار، إلى جانب عدد من الأنشطة الترفيهية والتراثية.