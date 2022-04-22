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الرياضي
جوارديولا: خبرة «الرمق الأخير»
جوارديولا: خبرة «الرمق الأخير»
22 ابريل 2022 21:51

 
مانشستر (رويترز) 

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه سيتعامل مع جميع مبارياته المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مثل النهائيات لإحباط انتفاضة غريمه ليفربول داعياً فريقه إلى الاستفادة من خبرته السابقة في حسم اللقب في الرمق الأخير.
وحصد السيتي المتصدر 77 نقطة من 32 مباراة، ليتقدم بفارق نقطة واحدة على ليفربول الذي لا يكل ولا يمل والساعي لحرمان السيتي من الفوز بلقبين متتاليين في الدوري، بينما يخوض واتفورد منافسه يوم السبت معركة لتجنب الهبوط.
وقال جوارديولا إن هذه العوامل تعني أن على فريقه تطوير عقلية الحسم وتوجيه ضربة قاضية للمنافسين.
وأبلغ جوارديولا مؤتمراً صحفياً «بالتأكيد لا يمكننا التفريط في أي نقاط، والأمر ينطبق أيضاً على المنافسين».
ودخل السيتي وليفربول في صراع مماثل على اللقب قبل ثلاث سنوات عندما تفوق فريق المدرب جوارديولا على الفريق المنتمي لمرسيسايد بفارق نقطة واحدة في اليوم الأخير من الموسم.
وقال جوارديولا «يعرف اللاعبون ذلك، لقد كنا في هذا الموقف من قبل، سنسعى لتجهيز اللاعبين المصابين وسنتحلى بالتركيز، عندما تنتهي مباراة الغد تنتظرنا مباراة أخرى في غضون ثلاثة أيام في دوري أبطال أوروبا «ضد ريال مدريد»، ثم ليدز يونايتد، علينا أن نكون جاهزين ومرتاحين حتى لحظة المباراة، وعلينا أن نفوز لكن يجب أن نلعب جيداً أولاً، من أجل تحقيق النتيجة المرجوة، النتائج ليست مضمونة، لكن الانتصارات الشيء الأكثر أهمية في هذه المرحلة».
وسيتم تقييم حالة كايل ووكر قبل المباراة بعد إصابته في الساق، كما يواجه المدافعان جون ستونز وناثان آكي اختبارات لياقة متأخرة بسبب الشعور ببعض الألم.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
جوارديولا
ليفربول
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