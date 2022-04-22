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الرياضي
إيفرتون «غير مكتمل» قبل «قمة مرسيسايد»!
إيفرتون «غير مكتمل» قبل «قمة مرسيسايد»!
22 ابريل 2022 21:49

 
ليفربول (رويترز) 

قال فرانك لامبارد مدرب إيفرتون، إن فريقه المهدد بالهبوط سيفتقد جهود ثنائي الوسط دوني فان دي بيك وأندريه جوميز في قمة مرسيسايد مطلع الأسبوع المقبل أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وجلس اللاعبان على مقاعد البدلاء يوم الأربعاء أمام ليستر سيتي، لكنهما لم يشاركا في التعادل 1-1 على ملعب جوديسون بارك، مما أبقى إيفرتون فوق منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة.
وقال لامبارد للصحفيين قبل توجه إيفرتون إلى آنفيلد يوم الأحد «لدينا إصابات طفيفة، دوني فان دي بيك لن يكون لائقاً، لقد تعرض لإصابة طفيفة في أعلى الفخذ، أندريه جوميز يعاني هو الآخر من إصابة صغيرة».
وأضاف لامبارد أن دومينيك كالفرت-لوين سيواصل الغياب أيضاً، بعد أن غاب المهاجم عن التعادل مع ليستر.
وقال لامبارد إنه سيتخذ قراراً متأخراً بشأن مشاركة الدولي الكولومبي ييري مينا الذي عاد للمنافسات يوم الأربعاء، بعد غيابه نحو شهرين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
ويحتل إيفرتون المركز 17 برصيد 29 نقطة من 31 مباراة مقابل 28 نقطة من 32 مباراة لبيرنلي صاحب المركز 18.
وفاز ليفربول بقيادة يورجن كلوب، الذي يتأخر بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، في 20 من آخر 25 مباراة في جميع المسابقات وخسر مرة واحدة فقط.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
ليفربول
فرانك لامبارد
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