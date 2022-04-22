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الرياضي
«ملاكمة» في «طائرة»!
«ملاكمة» في «طائرة»!
22 ابريل 2022 20:10

 
واشنطن (أ ف ب) 

اعتدى بطل الملاكم الأميركي السابق مايك تايسون بالضرب على راكب يبدو أنه ضايقه في إحدى الطائرات، وتسبب البطل الشهير للضحية بكدمات على الوجه، وفق ما ذكر الخميس موقع «تي إم زي».
وظهر «مايك الحديدي» في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل وهو يلكم راكباً يجلس خلف مقعده، وأشار الموقع المتخصص في أخبار المشاهير إلى أنّ الواقعة حصلت الأربعاء قبل إقلاع رحلة متوجهة من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا.
ونقل الموقع عن أحد الشهود قوله إنّ الملاكم السابق البالغ 55 عاماً، والذي حقق انتصارات عدة بين ثمانينيات القرن الفائت وتسعيناته، ضرب الراكب بعد دقائق من صعوده على الطائرة.
وأوضح الشاهد نفسه أنّ الراكب الجالس وراء مايك تايسون، كان يحاول باستمرار التحدث إلى الملاكم بطريقة متوترة، فطلب تايسون منه أن يهدأ، لكن من دون جدوى، مما جعل الملاكم يفقد أعصابه ويضربه، ويظهر الراكب في إحدى الصور، وهو ملطخ بالدماء على رأسه.
وذكر الموقع أنّ البطل السابق نزل من الطائرة، لافتاً إلى أنّ الراكب تقدم بشكوى ضده.
ولم تحصل وكالة فرانس برس على أي رد من كل من شرطة سان فرانسيسكو وشركة طيران «جيت بلو» والوكالة المسؤولة عن أعمال مايك تايسون، عندما حاولت الاستفسار عن الحادث.
ويشكل مايك تايسون المولود في بروكلين أحد أبرز الأسماء في تاريخ الملاكمة، وهو كان أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل في سن 20 عاما و4 أشهر، وأثار الإعجاب بقوته والتزامه الدائم.
ومن أبرز إنجازات تايسون فوزه في 37 مباراة على التوالي في بداياته، لكن مسيرته شهدت أيضاً انتكاسات بينها تلك التي اعتبرت تاريخيو ضد إيفاندر هوليفيلد سنة 1997.
ودينَ عام 1992 بتهمة الاغتصاب وسُجن نحو ثلاث سنوات، وأقرّ عام 2007 بإدمانه الكوكايين.

أميركا
الملاكمة
مايك تايسون
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