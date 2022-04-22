سلمان الفرج وماجد حسن «موزّعي الهدايا»!



سلطان آل علي (دبي)



العديد من الأرقام تشهدها النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، سواء على صعيد الأندية بالنتائج الكبيرة والأرقام الاستثنائية أو اللاعبين بالأهداف الغزيرة والصناعات الساحرة، إلّا أن كل ذلك يحدث بفضل «موزّعي الهدايا»، إن صح التعبير، وهم لاعبو الوسط الذين يمررون الكرات لكل من حولهم!

بعد مرور 4 جولات في دوري أبطال آسيا بجهة الغرب، برز عدد من اللاعبين على مستوى التمرير في مختلف المباريات، ولكن قلة منهم حققوا الاستثناء. وتجاوزوا حاجز 100 تمريرة. صحيحة في مباراة واحدة، أولهم تجاوز الرقم مرتين، وهو قائد الهلال سلمان الفرج. ويملك سلمان أعلى رقم للتمرير الصحيح في مباراة واحدة بهذه النسخة، وهو 113 تمريرة صحيحة أمام الشارقة، في مباراة الذهاب، من أصل 126 بنسبة نجاح بلغت90%، ويليه يأتي قائد وسط شباب الأهلي، المهندس ماجد حسن في مباراة الإياب أمام الغرافة، حيث مرر 107 تمريرات صحيحة، من أصل 113 بنسبة نجاح تقارب 95%.

ويتساوى لاعبا الهلال محمد كنو وكويلار في المرتبة الثالثة بـ104 تمريرات صحيحة لكل لاعب أمام الشارقة واستقلول توالياً، وموسى كوليبالي مدافع فولاد خوزستان الإيراني، والذي مرر 101 تمريرة صحيحة أمام الغرافة، وأخيراً وليس بأمرٍ جديد، سلمان الفرج مرة أخرى بتمريره 101 تمريرة صحيحة أمام استقلول.

وكسر القائد سلمان الفرج وماجد حسن أرقامهم القياسية السابقة في البطولة، حيث كان الرقم الأعلى لسلمان الفرج في مباراة واحدة، هو97 تمريرة صحيحة، في نهائي 2019 أمام أوراوا ريدز الياباني، ومرر سلمان في تلك المباراة 110 تمريرات بنسبة نجاح 88%.

ويملك سلمان 75 مباراة في البطولة محصّلتها 35 فوزاً و18 خسارة و22 حالة تعادل، وسجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وتعد النسخة الحالية هي أول نسخة يتمكن فيها سلمان من التسجيل والصناعة معاً، وتعود مشاركة سلمان الأولى في المسابقة إلى أبريل 2010 في المباراة التي خسرها الهلال أمام مس كرمان 3-1 في إيران.

وكسر ماجد كذلك رقمه القياسي السابق في مباراة ناساف كارشي الأوزبكي عام 2015 على ستاد راشد، عندما مرر 89 تمريرة صحيحة من إجمالي 95 تمريرة بنسبة نجاح بلغت 94%.

وشارك ماجد حسن في 36 مباراة بتاريخه في دوري أبطال آسيا، وكانت أولى مشاركاته في فبراير 2014 أمام الهلال السعودي في الرياض، والتي انتهت بالتعادل 2-2، خلال 36 مباراة، فاز ماجد 10 مرات، وخسر 10 أخرى، فيما حضر التعادل 16 مرة، وتلقى فيها 8 بطاقات صفراء وواحدة حمراء بسبب الصفراء الثانية.