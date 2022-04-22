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الرياضي
أنشيلوتي عينه على «القلب النابض»!
أنشيلوتي عينه على «القلب النابض»!
22 ابريل 2022 17:43

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


تتهافت أندية أوروبية عديدة على ضم الألماني أنطونيو روديجير قلب دفاع تشيلسي الإنجليزي، والذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، وأبرزها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ومانشستريونايتد وباريس سان جيرمان، نظراً لأن رحيله عن «البلوز» سيكون مجاناً، بعد أن أصبح حراً في التوقيع لأي نادٍ يختاره.
غير أن مواطنه توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي يتمسك بوجوده مع الفريق، لأنه يعتمد عليه عنصراً أساسياً وفعالاً في تشكيلة «البلوز» ويعتبره «القلب النابض» لدفاع الفريق، حيث إنه من أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات، إذ لعب 47 مباراة في مختلف المسابقات، بما مجمله 4380 دقيقة، وسجل 5 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.
وكشفت صحيفة «ماركا» النقاب عن أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، يرغب بشدة في ضمه إلى «الميرنجي» تدعيماً لقلب دفاع الفريق، وتحرير النمساوي ديفيد ألابا من اللعب في القلب، ونقله إلى مركز الظهير الأيسر، رغم أن ألابا يلعب غالباً قلباً للدفاع.
ولم يحسم روديجير موقفه من التجديد لتشيلسي حتى الآن، وتعثرت مفاوضاته مع إدارة النادي، نظراً لأنه يطلب زيادة كبيرة في الراتب. 

غير أن صحيفة ماركا قالت إن روديجير بدأ يتنازل مؤخراً عن طلباته المادية المبالغ فيها، وأصبح منفتحاً على العروض الخارجية، ولكنه يعطي الأولوية للتجديد لتشيلسي، إذا كان عرض التمديد معقولاً، بدلاً من خوض تجربة جديدة، وإن كان يفضل اللعب في إسبانيا، إذا ما فشل في التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة ناديه الإنجليزي.

تشيلسي
أنتونيو روديجير
ريال مدريد
برشلونة
يوفنتوس
باريس سان جيرمان
كارلو أنشيلوتي
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