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الرياضي
دواثلون ياس يجتذب عشاق اللياقة البدنية
دواثلون ياس يجتذب عشاق اللياقة البدنية
22 ابريل 2022 17:29


أبوظبي (الاتحاد)


تواصل حلبة مرسى ياس تنظيم فعالياتها الرمضانية للصحة واللياقة البدني خلال الشهر الكريم، وتعود مجدداً لتنظيم سباق دو ياس المميز بأجوائه الاحتفالية، ضمن إطار فعاليات برنامج تدرب في ياس، ويستعد المتسابقون للمشاركة في مراحل السباق الثلاثة مساء الاثنين المقبل.

ويشهد السباق المجتمعي إقبالًا واسعاً لدى هواة ممارسة الرياضة والذين يستعدون لاختبار قدراتهم البدنية على مسار سباقات الفورمولا-1 في حلبة مرسى ياس في اختبار التحمل بمسافته البالغة 27.5 كيلومتراً، والمكون من الجري لمسافة 5 كيلومترات، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 20 كيلومتراً، ومن ثم الجري لمسافة 2.5 كيلومتراً قبل عبور خط النهاية، ويتيح المنظمون لهواة أنشطة اللياقة البدنية المشاركة في السباق ضمن فرق أو بشكل منفرد ليفوز أفضل المتسابقين في مختلف الفئات بجوائز مميزة.
كما يفتح المنظمون باب المشاركة أمام الراغبين في كل من فئتي سبرينت دواثلون للمنافسات الفردية، وسبرينت دواثلون التتابع للفرق، فيما تبدأ رسوم التسجيل والاشتراك من 150 درهماً. 

وتبلغ قيمة جائزة المركز الأول في كل من فئات الرجال والسيدات والفرق 2500 درهم، حيث يفتح الحدث باب المشاركة أمام الراغبين من مختلف مستويات اللياقة البدنية في فئات مخصصة تتضمن فئة للصغار والفئة المفتوحة وفئة الماسترز وفئة الخبراء.
كما يمكن لأفراد العائلة من مختلف الأعمار المشاركة في فئة الجري في ياس المخصصة للعائلات، والتي تتضمن مسار بطول 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومترات. 

أبوظبي
حلبة مرسى ياس
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