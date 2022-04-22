ليفاندوفسكي وهالاند «الفصل الأخير»!



برلين (أ ف ب)

يتواجه المهاجمان البولندي روبرت ليفاندوفسكي والنرويجي إرلينج هالاند السبت في ما يمكن أن يكون الفصل الأخير بينهما في الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك في «كلاسيكر» القمة بين بايرن ميونيخ المتصدر ووصيفه بوروسيا دورتموند في المرحلة الحادية والثلاثين.

يقف العملاق البافاري المتصدر برصيد 72 نقطة على عتبة إحراز اللقب للموسم العاشر توالياً في حال فوزه على ضيفه دورتموند، ما سيخوله رفع الفارق بينهما إلى 12 نقطة وذلك قبل ثلاث مراحل من النهاية.

وبدوره، بامكان ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب الهدفين مع 32 هدفاً في 30 مباراة، أن يرفع درع «البوندسليجا» للمرة العاشرة في مسيرته، حيث فاز باللقب في المواسم الثمانية بقميص بايرن، بعدما سبق له أن حقق هذا الإنجاز مرتين مع فريقه السابق دورتموند الذي غادره نحو بافاريا في عام 2014.

وبينما ما زال أمام هالاند، ابن الـ 21 عاماً وثالث ترتيب الهدافين (18 في 20) الكثير لإثبات علو كعبه، لعب ليفاندوفسكي، البالغ 33 عاماً، دوراً حاسماً في المواجهات الست الأخيرة بين الفريقين والتي فاز بها جميعها بايرن، ليسجل البولندي الدولي 8 أهداف مقابل 5 للنرويجي.

كما سجل ليفاندوفسكي 26 هدفاً، منها ثلاثية مرتين، في 25 مباراة أمام فريقه السابق، وهز شباكه مرتين في الفوز الأخير 3-2 في ديسمبر الماضي في المرحلة 14.

من جهة أخرى، تميل الأرقام في "كلاسيكر" لصالح عملاق بافاريا خلال 106 مباريات بينهما في الدوري، إذ فاز في 51 مقابل 25 لدورتموند الذي تعرض لسبع هزائم توالياً أمام بايرن، حيث يعود انتصاره الاخير في «البوندسليجا» إلى ما قبل أربعة أعوام.

قال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند لصحيفة «سبورت بيلد» «هما نجمان عالميان يتفوقان على الآخرين» في الدوري، وهما «الأكثر شعبية في الخارج».

ويتشارك اللاعبان بذكر اسميهما في تقارير صحفية تتحدث عن رحيلهما هذا الصيف عن «البوندسليجا»، اذ ربطت هالاند بمانشستر سيتي الإنجليزي لتشير إلى إمكانية أن يتقاضى 652 ألف دولار أسبوعياً، ما سيجعله الأعلى راتباً في الدوري الممتاز في حال قرر حامل اللقب والمتصدر أن يدفع 75 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي في عقده مع دورتموند للتخلي عنه.

في المقابل، وبرغم أن عقد «ليفا» يمتد حتّى عام 2023، إلا أن التقارير أشارت بدورها إلى إمكانية رحيله وتحديداً إلى برشلونة الإسباني، كما غذّت زوجة المهاجم البولندي الشائعات بعدما نشرت على انستجرام أنها تتعلم اللغة الإسبانية.

أقرّ الرئيس التنفيذي لبايرن وحارسه السابق أوليفر كان أن ليفاندوفسكي «يفكر في المستقبل»، أي بعبارة أخرى أنه يفكر في الرحيل عن بايرن ميونيخ، حيث فاز بكل لقب متاح.

ومن المؤكد أن رحيل هالاند وليفاندوفسكي سيجعل الدوري الألماني يتيماً من أبرز نجميه ويقلل من أهميته.

ضمن السياق ذاته، شدد فاتسكه على أن «خسارة النجوم تشكل خطراً كبيراً على «البوندسليجا».

وتابع «علينا توخي الحذر ومحاولة الاحتفاظ بالعديد من النجوم التي لا تزال لدينا»، معترفاً في الوقت ذاته بصعوبة ذلك «في ظل الضغوط المالية الكبيرة من إنجلترا».

حتى بايرن، أغنى نادٍ في ألمانيا، لا يمكنه الانضمام إلى السباق المجنون في سوق الانتقالات للتعاقد مع هالاند لأن المبلغ المتداول لقيمة الصفقة، بعيد جداً عما تخيلناه، بحسب ما قال أوليفر كان.

وبات دورتموند على مشارف خسارة جهود هدافه هالاند، بعدما شاهد في السنوات الماضية رحيل أبرز عناصره على غرار الغابوني بيار إيميريك أوباميانج والإنجليزي جايدون سانشو والأميركي كريستيان بوليسيك في وجهة واحدة إلى إنجلترا.

أضاف فاتسكه «سنتعامل مع الأمر بالطريقة التي اعتدنا عليها دائماً» و«سنجد لاعباً جديداً مرة أخرى».

وتبرز مباراة لايبزج وضيفه أونيون برلين السبت أيضاً في لقاء تفوح منه رائحة الثأر، بعد المواجهة بينهما في نصف نهائي مسابقة الكأس الأربعاء.

وكان لايبزج فاز على نادي العاصمة 2-1 بفضل هدف قاتل من السويدي إميل فورسبرج ليتأهل إلى النهائي لمواجهة فرايبورج في 21 مايو.

ويأمل لايبزج في تكرار فوزه على أونيون برلين لتعزيز مركزه الثالث (54 نقطة) المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والتحضير بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي أمام جلاسكو رينجرز الاسكتلندي في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وتفتتح منافسات المرحلة الجمعة بلقاء فولفسبورج مع ماينتز، على أن تتابع السبت مع أينتراخت فرانكفورت أمام هوفنهايم، وفرايبورج مع بوروسيا مونشنجلادباخ، وجرويتر فورث مع باير ليفركوزن الرابع، وكولن مع أرمينيا بيليفيلد، وتختتم الأحد بلقاءي بوخوم مع أوجسبورج، وهرتا برلين مع شتوتجارت.