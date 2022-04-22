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اتحاد البولو يعدل لوائح تسجيل اللاعبين
اتحاد البولو يعدل لوائح تسجيل اللاعبين
22 ابريل 2022 17:25


دبي (الاتحاد
يعكف اتحاد البولو على إعداد اللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم نشاط ومنافسات اللعبة بالدولة وأعداد منظومة رقمية متكاملة للقيد وتسجيل اللاعبين وفق استراتيجية علمية وطموحة.
جاء هذا خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد الحبتور وبحضور كافة أعضاء المجلس ووافق الاجتماع على تسمية سيف أحمد الزعابي نائبا للأمين العام كما استكمل الاتحاد تشكيل لجانه العاملة حيث تم تشكيل لجنة تصنيف اللاعبين برئاسة محمد خالد عبد الغفار وتضم في عضويتها كل من سانتياغو توريجيتار المدير الفني للاتحاد ولوكاس مونتفردي وقيجرمو كوتينيو وهوجو بارابوجي ورودلفو دوكاس وتوماس اريارتي توماس اريارتي كممثل منتجع ونادي الحبتور للبولو وماركوس أراجا كممثل نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو وتيم وارد كممثل نادي دبي للبولو والفروسية ولويسا داوناي كممثل نادي نخيل الصحراء للبولو.
وقرر المجلس تنفيذ قانون تصنيف اللاعبين اعتبارا من الموسم المقبل بحيث يتم هذا في نهاية كل موسم ولن يسمح لأي لاعب باللعب بتصنيف أقل بفارق (2) جول بين تصنيف الاتحاد وتصنيف أي اتحاد دولي آخر إذا كان الفارق قد تم قبل الأول من ديسمبر، كما تم تشكيل لجنة الانضباط برئاسة أحمد السماج وتضم في عضويتها كل من عارف المزروعي وسانتياجو توريجيتار وبيتر رايت وادم سنود ن.
وقرر المجلس تنفيذ قانون استخدام «اشهار» البطاقات الصفراء والحمراء في المباريات ووضع آلية تنفيذ كل بطاقة والجزاءات الخاصة بها سواء كانت بالطرد الكامل أو المؤقت أو الحرمان أو الإيقاف أو الغرامة المالية.

دبي
البولو
محمد الحبتور
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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