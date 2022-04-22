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الرياضي
«سلة الفرسان» تهيمن على الموسم بـ «الثلاثية»
«سلة الفرسان» تهيمن على الموسم بـ «الثلاثية»
22 ابريل 2022 17:10

 
دبي (الاتحاد)


فرض فريق شباب الأهلي لكرة السلة سطوته على اللعبة هذا الموسم متربعاً على عرش السلة الإماراتية بالعديد من الأرقام القياسية، بعدما سجل ثلاثية تاريخية بتتويجه بطلاً للنسخة الـ 15 لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للرجال للمرة السادسة في تاريخه بالفوز على الشارقة بنتيجة 96 - 93، بعد التمديد لـ5 دقائق بعدما كان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 80 - 80 (الفترات 18 - 19 و18 - 15 و23 - 29 و21- 17 و16 - 13)، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين الخميس على صالة نادي الوصل في دبي، حفلت بالندية والإثارة وتبادل التسجيل بين الفريقين، ولم يحسم «الفرسان» نتيجتها إلا في آخر 20 ثانية من الوقت الإضافي المحتسب بدلاً عن الضائع.
وحقق «الفرسان» ثلاثية تاريخية هذا الموسم «هاتريك» بعد فوزه أيضاً بدرع الدوري العام، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، على حساب الشارقة أيضاً وجرده من لقبه، كما نجح في استرداد «ثنائية الكأس» بعدما فقدهما الموسم الماضي، ليهمين على بطولات الموسم الحالي، ويؤكد أنه البطل التاريخي لكرة السلة الإماراتية، بعدما حقق في مارس الماضي لقب الدوري العام للمرة الـ 13 مسجلاً رقماً قياسياً مع الوحدة، وواصل رحلة الأرقام القياسية بالفوز بكأس رئيس الدولة للمرة 13 أيضاً، ليختتم موسمه بضم كأس نائب رئيس الدولة.
وعبر الفريق محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي عن سعادته بما تحققه سلة الفرسان، وهنأ اللاعبين وجهازهم الفني بقيادة المصري أحمد عمر بعد تحقيق الثلاثية التاريخية في الموسم الحالي.
وقال المري: «أهنئ الجهاز الإداري للفريق وجمهوره، وفي المقابل الشارقة لعب بتكتيك عال جداً، وأهنئ الكابتن عبد الحميد إبراهيم على هذا الأداء، وحظ أوفر لفريق الشارقة الذي كان نداً قوياً في المباراة التي كانت مسك ختام الموسم الشاق لفئة الرجال، وأتمنى أن يكون الموسم القادم أقوى مع التأكيد على أن اللاعبين المواطنين في الفريقين قدموا مستويات عالية جداً، ونأمل أن يقيم اتحاد كرة السلة الموسم من كافة النواحي ليستفيد من هذه العناصر الموهوبة ونهنئه على نجاح الموسم وحسن تنظيم المسابقات وعودة جمهور اللعبة إلى الصالات».
من جانبه، أكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، أن النهائي كان مسك ختام الموسم بالنسبة لفئة الرجال، بما قدمه لاعبو الفريقين من مستوى.
وقال: «الفريقان قدما مباراة كبيرة رائعة ومستوى يعكس كرة السلة الإماراتية، والمجريات كانت متكافئة وحتى الـ 30 ثانية الأخيرة من عمر المباراة، لم نكن نعرف من سيفوز حتى حسمها شباب الأهلي ونبارك له وأيضاً للشارقة على المستوى الذي ظهر عليه». 

كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة
شباب الأهلي
الشارقة
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