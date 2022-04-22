فرنسا تغلق حديقة الأمراء أمام جماهير لانس



باريس (رويترز)

قررت السلطات الفرنسية حرمان جماهير لانس من السفر للعاصمة لحضور مباراة فريقها في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان غداً «السبت»، بسبب مخاوف من شغب جماهيري.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان: «يحظر السفر الفردي أو الجماعي بأي وسيلة لأي شخص يزعم أنه من مشجعي لانس أو يتصرف على هذا النحو بين منطقتي بادو كاليه وإيل دو فرانس».

وأوضحت الوزارة أن «العلاقة بين جماهير لانس وباريس سان جيرمان باتت عدائية منذ عرض لافتة في استاد فرنسا الدولي في 29 مارس 2008 تسيء إلى سكان شمال فرنسا».

وسيتوج باريس سان جيرمان بلقبه العاشر للدوري الفرنسي، قبل أربع جولات على النهاية، إذا تجنب الهزيمة، بينما سيعزز لانس آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا في حال فوزه.