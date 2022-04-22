الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
فرنسا تغلق حديقة الأمراء أمام جماهير لانس
فرنسا تغلق حديقة الأمراء أمام جماهير لانس
22 ابريل 2022 16:43

 
باريس (رويترز) 

قررت السلطات الفرنسية حرمان جماهير لانس من السفر للعاصمة لحضور مباراة فريقها في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان غداً «السبت»، بسبب مخاوف من شغب جماهيري.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان: «يحظر السفر الفردي أو الجماعي بأي وسيلة لأي شخص يزعم أنه من مشجعي لانس أو يتصرف على هذا النحو بين منطقتي بادو كاليه وإيل دو فرانس».
وأوضحت الوزارة أن «العلاقة بين جماهير لانس وباريس سان جيرمان باتت عدائية منذ عرض لافتة في استاد فرنسا الدولي في 29 مارس 2008 تسيء إلى سكان شمال فرنسا».
وسيتوج باريس سان جيرمان بلقبه العاشر للدوري الفرنسي، قبل أربع جولات على النهاية، إذا تجنب الهزيمة، بينما سيعزز لانس آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا في حال فوزه.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
باريس
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©