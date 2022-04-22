بيتيس وفالنسيا «حلم الكأس»

إشبيلية (أ ف ب)

تجمع المباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بين ريال بيتيس الطامح لتكليل نجاحاته في الدوري وفالنسيا الساعي لإنقاذ موسمه على ملعب «استاديو دي لا كارتوخا» في إشبيلية «السبت».

بلغ بيتيس نهائي الكأس بفوزه على رايو فايكانو بمجموع المباراتين 3-2 في نصف النهائي، فيما فاز فالنسيا على أتلتيك بلباو بمجموع 2-1.

وهي المرة الثانية فقط في المباريات النهائية الـ 12 الأخيرة لا يكون فيها ريال مدريد أو برشلونة طرفاً، فيما كانت الأولى نهائي عام 2020 المؤجل إلى العام التالي بسبب تداعيات فيروس كورونا، وانتهى بفوز ريال سوسيداد على أتلتيك بلباو 1-صفر في «ديربي الباسك».

ويأمل بيتيس الذي يشرف عليه المدرب التشيلي مانويل بيليجريني «66 عاماً» في رفع الكأس للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1977 و2005.

ويحتل بيتيس المركز الخامس في الدوري برصيد 57 نقطة متأخراً بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

غير أن آمال بيتيس بالعودة إلى المسابقة القارية للمرة الأولى منذ عام 2005 اصطدمت بخسارة مفاجئة على أرضه أمام إلتشي صفر-1 الثلاثاء، قبلها حصد 11 نقطة من مبارياته الخمس السابقة.

ويغيب عن صفوف بيتيس فيكتور كاماراس ومارتن مونتويا للإصابة، ووسطه الإيفواري بول أكويوكو لحصوله على بطاقة حمراء أمام إلتشي في الدوري، فيما من المرجح أن يكون ثلاثي الوسط المتألق خوانمي والفرنسي نبيل فقير وسيرخيو كاناليس أبرز سلاح لمواكبة المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه.

قال بورخا إجليسياس صاحب 9 أهداف في الدوري هذا الموسم مع بيتيس والذي غاب عن المباراة الأخيرة لصحيفة ماركا: «هي أهم مباراة في مسيرتي من دون شك لأنني لم ألعب مباراة نهائية سابقاً».

وتابع: «أنا سعيد جداً مما يحصل، لقد كان مساراً رائعاً في الكأس لبيتيس ونريد الاحتفال به بالفوز، نحن محظوظون لتمكننا من اختبار هذه اللحظة».

وأردف: «انتظرت الجماهير هذه اللحظة لفترة طويلة ويجب أن نقدر هذه الفرصة، ندرك ما يتعين علينا القيام به، نحن هادئون ومتشوقون للعب مباراة جيدة».

ويأمل أيقونة النادي المخضرم خواكين «40 عاماً»، والذي بات يلازم مقاعد البدلاء، أن يرفع الكأس للمرة الثانية في مسيرته مع بيتيس بعد 17 عاماً من لقبه الأول عندما شارك أساسياً في الفوز على أوساسونا 2-1 على ملعب «فيسينتي كالديرون» (ملعب أتلتيكو السابق) في مدريد.

وبخلاف بيتيس، ظهر فالنسيا هذا الموسم بصورة متواضعة ليحتل المركز العاشر في الدوري، لكن أمام رجال المدرب خوسيه بوردولاس «57 عاماً» فرصة تعويض ما فاتهم والفوز بالكأس للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

ويخوض فريق «الخفافيش» لقاء الكأس وهو يجر أذال الخيبة من خسارتين توالياً في الدوري أمام أوساسونا 1-2 وفياريال 2-صفر، كما لم يذق طعم الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة، إذ تعادل أمام قادش سلباً ورايو فايكانو 1-1. كما يعود آخر فوز له على إلتشي 1-صفر في المرحلة التاسعة والعشرين.

ويأمل فالنسيا أن يفوز بالكأس للمرة الاولى منذ 2019 وفوزه على برشلونة 2-1، وذلك للعودة إلى سكة الألقاب وتعويض تخبطه في الدوري الذي أحرز لقبه ست مرات، حيث لم يتمكن في الموسم الماضي من احتلال أفضل من المركز الثالث عشر.

وحصل «لوس تشي» على جرعة معنويات إضافية بعودة وسطه ديميتري فولكييه من جوادلوب إلى صفوفه بعد الإيقاف، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة ماكسي جوميس الذي يعاني من إصابة في اصبع قدمه.

التقى الفريقان مرة واحدة في الدوري هذا الموسم فكانت الغلبة لبيتيس بنتيجة 4-1 (يتواجهان مجدداً في المرحلة 36)، غير أن الأرقام تميل لصالح فالنسيا في الكأس، إذ فاز في ثلاث من مواجهاتهما الأربع الأخيرة.

وتغيب منافسات الدوري هذا الأسبوع تمهيداً لنهائي الكأس، في حين تقام مباراة واحدة حيث يستقبل برشلونة الثاني ضيفه رايو فايكانو في لقاء مؤجل من المرحلة 21 الأحد، ساعياً لفك ارتباطه بالنقاط مع إشبيلية الثالث.



