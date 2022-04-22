«فزاع» يحلق بلقب مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»



دبي (الاتحاد)

حلق فريق فزاع بلقب سباعيات كرة القدم في ختام مهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم، الذي اُسدل الستار عليه مساء أمس الأول، في نسخة استثنائية اشتملت على العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والمجتمعية، فيما ذهب المركز الثاني إلى فريق السعادة، والثالث إلى شركاء التحدي.

وحصل «إكسبو» على المركز الأول في مسابقة الكرة الطائرة تلاه في المركز الثاني«السعادة»، بينما كان المركز الثالث من نصيب «شركاء التحدي»، وفاز عيسى حاجز بالمركز الأول لـ «الريشة الطائرة ذهني ذكور» ووليد خالد «إعاقة سمعية» ومحمود طيفور «موظفين» وزكية أحمد «ذهني فتيات»، بينما تصدر حمد جلال مسابقة الشطرنج «إعاقة سمعية مختلط».

وفي مسابقة الرماية لأصحاب الهمم «النخبة» ذهب المركز الأول لعائشة المهيري، تلتها في المركز الثاني عائشة الشامسي وزين عمر زين في المرتبة الثالثة، بينما كان المركز الأول للمسابقة نفسها «موظفين» من نصيب محمد فهمي.

وفي مسابقة تنس الطاولة «حركي مختلط» ذهب المركز الأول لإبراهيم سالم، بينما تصدر محمد الماس «تنس الطاولة وقوف»، فيما ذهب المركز الأول للبوتشي «ذهني ذكور» المجموعتين الأولى والثانية إلى جعفر القميش وعبد العزيز عبد الكريم، فيما فاز بالمركز الأول «فتيات» المجموعتين الأولى والثانية حمدة عبيد وغلا حسين، بينما فاز بالمركز الأول «بصري بنات» نورة الزرعوني ومها سالم وكلثوم علي ومنى مال الله، فيما ذهب المركز الأول «حركي بنات» إلى خلود الحسني، ميثاء بن بليل وندى أحمد.

وقام ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي المدير التنفيذي بتتويج الفائزين في المسابقات الرياضية المختلفة، وحسن المزروعي ومنى حماد، عضوا مجلس إدارة، النادي بتتويج الفائزين في المسابقات الثقافية والمجتمعية.

وكان حفل الختام قد استهل بالسلام الوطني، ومن ثم فيديو توثيقي عن النسخة الحالية للمهرجان، أعقب ذلك قصيدة من إبراهيم صفاء بعنوان «نعاهدك يا أبونا»، مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأنشودة قدمتها منى عبدالله عضوة النادي.