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125 هدفاً حصاد 46 مباراة في «كأس الرابطة»
125 هدفاً حصاد 46 مباراة في «كأس الرابطة»
22 ابريل 2022 14:52

 
أبوظبي (الاتحاد)


شهدت النسخة الحالية من كأس رابطة المحترفين، للموسم 2021-2022 مواجهات مثيرة، ولقاءات قمة من العيار الثقيل، حيث أقيمت خلال مشوارها ما يصل إلى 46 مباراة، وستصل إلى «المحطة 47» بلقاء النهائي المرتقب، الذي يجمع العين وشباب الأهلي، يوم 4 مايو المقبل، على استاد محمد بن زايد.
وشهدت البطولة الحالية غزارة تهديفية بين الفرق التي تنافست بقوة، سواء لبلوغ النهائي أو الوصول لترتيب متميز فيما بينها، حيث سجلت الفرق الـ14، خلال المباريات الـ46 ما يصل إلى 125 هدفاً، بمعدل تهديفي وصل إلى 2.72، بينما خرجت 27 مباراة خلال البطولة بشباك نظيفة، تألقت خلالها دفاعات الفرق والحراس.
أما على مستوى الأداء الفردي فبرز أكثر من لاعب، خلال مشوار البطولة وحقق أرقاماً لافتة، حيث تصدر ميشيل أراوخو مهاجم الوصل، قائمة الهدافين للبطولة ب 6 أهداف، 
وفي صناعة الأهداف احتل روبرت زولج لاعب اتحاد كلباء، الصدارة بصناعة 4 أهداف، بينما برز جواو بيدرو لاعب للوحدة، بوصفه أكثر اللاعبين تسديداً على المرمى ب 24 تسديدة خلال مشوار الفريق بالبطولة، التي قدمت أيضاً حارساً استطاع أن يكون الأكثر تصدياً للتسديدات وهو راشد علي، حارس الوحدة، 23 تصدياً.
أما أرقام الأندية بشكل عام خلال مشوارها بالبطولة للنسخة الحالية، تصدر الوصل قائمة الأقوى هجوم برصيد 15 هدفاً، منها 14 هدفاً من داخل المنطقة.
وبرز الشارقة بوصفه أكثر الأندية تسديداً بـ83 تسديدة، منها 37 على المرمى، كما جاء في المركز الأول للأكثر تمريراً بـ4052 تمريرة، فيما حل الجزيرة في الصدارة في الأكثر استحواذًا بـ64%.
وقدمت مباريات البطولة منافسات قوية ومثيرة، ينتظر أن تتزين بالمستوى الفني الذي يشاهده عشاق طرفي النهائي، العين وشباب الأهلي، في لقاء قمة من نوع خاص، ينتظر أن يأتي حافلاً بالندية بين الفريقين على أرض استاد محمد بن زايد يوم 4 مايو المقبل.

كأس رابطة المحترفين
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