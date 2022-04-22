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«القمة المؤجلة» للعين وشباب الأهلي تتصدر مشهد «دوري 21»
«القمة المؤجلة» للعين وشباب الأهلي تتصدر مشهد «دوري 21»
22 ابريل 2022 14:50

معتصم عبدالله (دبي)


تتصدر «القمة المؤجلة» التي تجمع شباب الأهلي «المتصدر» برصيد 48 نقطة، وضيفه العين «الوصيف» بـ 42 نقطة والمقررة في مطلع مايو المقبل مشهد «الجولة 21» لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، والتي تنطلق غداً «السبت» بمباراتي النصر مع اتحاد كلباء، الظفرة مع الوحدة، وتستكمل غداً بمباراتي الإمارات مع الوصل، وخورفكان مع عجمان.
وتختتم «الجولة 21»، بإقامة ثلاث مباريات مطلع مايو المقبل، حيث يستقبل «الفرسان» ضيفه «الزعيم» في مواجهة مرتقبة، ويستضيف العروبة نظيره الشارقة «الرابع»، ويلعب الجزيرة «الخامس» أمام جاره بني ياس «الثاني عشر».
وتشعل «المسافات القريبة» بين فرق مباريات اليوم أجواء انطلاقة الجولة، حيث يستقبل النصر صاحب المركز الثامن برصيد 27 نقطة، ضيفه اتحاد كلباء «السادس» برصيد 33 نقطة، ويواجه الظفرة «التاسع» برصيد 25 نقطة ضيفه الوحدة «السابع» برصيد 29 نقطة.
واقتربت المنافسة في «دوري تحت 21» من حاجز الـ 500 هدف خلال الموسم الحالي 2021- 2022، بعدما شهدت المباريات الـ 140 في الجولات العشرين الماضية تسجيل 440 هدفاً، ويتصدر شباب الأهلي قائمة الأقوى هجوماً برصيد 58 هدفاً، يليه العين الوصيف برصيد 39 هدفاً، مقابل 37 هدفاً لعجمان الثالث، فيما يعد خورفكان «المتذيل» صاحب أضعف دفاع بعدما استقبلت شباكه 63 هدفاً، يليه العروبة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 57 هدفاً.

السبت


النصر - اتحاد كلباء 22:00
الظفرة - الوحدة 22:00

الأحد


الإمارات - الوصل 22:00
خورفكان - عجمان 22:00

1 مايو 
الجزيرة - بني ياس 22:00
شباب الأهلي - العين 22:00
العروبة - الشارقة 22:00

دوري تحت 21
العين
شباب الأهلي
النصر
اتحاد كلباء
الظفرة
الوحدة
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