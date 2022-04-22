«إبداع الصغار» في «كأس مينا»



دبي (الاتحاد)



كشفت النسخة الأولى لكأس مينا لكرة القدم التي نظمتها شركة سي بي إف بيرفورمانس بدعم مجلس دبي الرياضي، بملاعب جبل علي للجولف والرماية عن المستويات المتميزة للعديد من الأكاديميات والأندية المشاركة في البطولة، من خلال الأداء الذي قدمه اللاعبون في الفئات العمرية من 12 إلى 18 سنة من 32 فريقاً من مختلف قارات العالم، وفي مقدمتها ولفرهامبتون الإنجليزي، وبوماس المكسيكي، وستورم جراز النمساوي لتكشف البطولة عن إبداع الصغار.

ونجح أكاديمية مينرافا الهندية في الفوز بلقب فئة تحت 12 سنة، بعد تغلبه على أكاديمية لاليجا إتش بي سي 4-صفر، وفاز بوماس أونام المكسيكي بلقب فئة تحت 14 سنة، على حساب دبي ستي 2-0، وفاز فرسان إسبانيا بلقب فئة تحت 16، بعد تغلبه على أكاديمية جو برو سبورتس 3-0، وفي فئة تحت 18 سنة تُوج فريق أكاديمية مدينة الأعمال باللقب بعد فوزه على فرسان إسبانيا 4-2 بالترجيحية بعد التعادل 1-1.

وتابع منافسات البطولة عدد من نجوم الكرة الأوروبية، من أبرزهم الفرنسي بكاري سانيا لاعب المنتخب الفرنسي وأرسنال ومانشستر سيتي السابق، وميشيل سلجادو نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، ونجما المنتخب الإنجليزي السابقين تيدي شيرنجهام اللاعب السابق في مانشستر يونايتد، ووستهام يونايتد، وستيفين تايلور لاعب تيتوس بارمبلي اللاعب السابق في نيوكاسل وساندرلاند.

وتوج شيرنجهام الفائزين في ختام منافسات النسخة الأولى من البطولة التي شهدت نجاحاً كبيراً في المستوى الفني والأداء العالي للاعبين في مختلف الفئات العمرية، كما شهدت تنافساً قوياً بين الفرق الشبابية التي شارك من بينها 24 أكاديمية إماراتية خاصة تأهلت من خلال المنافسات التي أقيمت في نوفمبر الماضي، ومن أبرز الفرق التي شاركت في البطولة ولفرهامبتون من إنجلترا، وبوماس من المكسيك، وستورم جراز من النمسا، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميات العالمية في الدولة، وفي برشلونة ومانشستر سيتي والليجا الإسبانية.