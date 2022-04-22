أبوظبي تستضيف اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للشطرنج



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن الاتحاد الآسيوي للشطرنج استضافة العاصمة أبوظبي اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للشطرنج، في فندق سوفيتيل الكورنيش أبوظبي يومي 27 و28 أبريل الجاري، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وموانئ أبوظبي، ومجلس الإمارات لتنمية علاقات العمل، ومكتب ريد الظاهري للمحاماة والاستشارات القانونية.

جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وعبد الله المحرمي مستشار نائب رئيس مجموعة موانئ أبوظبي.

وتقدّم الوحشي في كلمته بأسمى آيات الشكر إلى القيادة الرشيدة، مثمناً دعمها المتواصل، بتوفير كافة الإمكانيات لتأكيد ريادة وتميز العاصمة أبوظبي في استضافة كبريات المؤتمرات والأحداث العالمية والإقليمية الرياضية.

ونقل الوحشي تحيات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج إلى الحضور والمشاركين في الاجتماعات المرتقبة، مبيناً أن مجلس الاتحاد الدولي للشطرنج هو أكبر هيئة إدارية لرياضة الشطرنج في العالم، حيث يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر، ويضم رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج ونوابه ورؤساء الاتحادات القارية، علماً أن الاجتماع المرتقب هو آخر اجتماع للدورة الحالية وأول اجتماع فعلي بعد جائحة كورونا التي أجبرت الاتحاد الدولي على انعقاد الاجتماعات طوال العامين الماضيين عن بعد.

وأشار الوحشي إلى أن الاجتماعات تعقد على مدار يومي 27 و28 أبريل بفندق سوفوتيل الكورنيش أبوظبي، حيث يبحث مجلس الاتحاد الدولي للشطرنج ترتيبات إقامة الأولمبياد العالمي للشطرنج في مدينة تشيناي في الهند من 28 يوليو إلى 10 أغسطس المقبل، وإجراءات انتخابات الاتحاد الدولي للشطرنج للدورة الانتخابية القادمة من 2022 إلى 2026.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا المنظمة للاجتماعات يرأسها الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وعضوية كل من الدكتور عبد الله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي، والدكتور هشام الجندي المستشار الإعلامي للاتحاد الآسيوي، ومهدي عبد الرحيم الحكم والخبير الدولي الإماراتي، وكاستو أبوندو المنسق العام، والدكتور ياسر محمد، وسامي سفاريني فيما يضم فريق عمل الاتحاد الدولي دانا اوزولا مديرة الاتحاد الدولي للشطرنج. وكيما جوريوفا منسقة الأنشطة، وسافا ستوفايزيفيتش سكرتيرة مكتب الاتحاد الدولي في لوزان.