روني يطالب «الشياطين» بالصبر على تن هاج!



مانشستر (رويترز)

قال وين روني إن إيريك تن هاج المدرب الجديد لمانشستر يونايتد سيحتاج إلى الوقت من مجلس إدارة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وصبر الجماهير حتى ينجح في إعادة بناء الفريق.

وتعاقد اليونايتد مع تن هاج مدرب أياكس أمستردام لقيادة الفريق خلفاً للمدرب المؤقت الحالي رالف رانجنيك مع نهاية الموسم الحالي، بعدما وقع المدرب البالغ 52 عاماً عقداً لمدة ثلاث سنوات.

وتن هاج خامس مدرب دائم ليونايتد منذ السير أليكس فيرجسون الذي اعتزل في 2013، وستكون مهمته إنعاش حظوظ الفريق الذي يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري قبل 5 جولات على النهاية.

وقال روني مهاجم اليونايتد السابق الذي يدرب ديربي كاونتي حالياً «إنها مهمة هائلة، أعتقد أنه من الجيد أن نرى الآن أنهم تعاقدوا مع مدرب يبدو أنهم سيمنحوه بعض الوقت مما رأيته،

وأثق في أنهم سيمنحوه فرصة إعادة بناء الفريق، لأن هذا ما يجب أن يحدث، ولكني أعتقد أن الجماهير يجب أن تتحلى بالصبر، لأن الأمور لن تتغير بين عشية وضحاها أو بالسرعة التي تريدها.

ولم يتوج اليونايتد بأي لقب منذ فوزه بالدوري الأوروبي في 2017، وآخر ألقابه للدوري الممتاز كان بقيادة فيرجسون موسم 2012-2013.