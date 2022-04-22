الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
روني يطالب «الشياطين» بالصبر على تن هاج!
روني يطالب «الشياطين» بالصبر على تن هاج!
22 ابريل 2022 12:50

 
مانشستر (رويترز) 

قال وين روني إن إيريك تن هاج المدرب الجديد لمانشستر يونايتد سيحتاج إلى الوقت من مجلس إدارة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وصبر الجماهير حتى ينجح في إعادة بناء الفريق.
وتعاقد اليونايتد مع تن هاج مدرب أياكس أمستردام لقيادة الفريق خلفاً للمدرب المؤقت الحالي رالف رانجنيك مع نهاية الموسم الحالي، بعدما وقع المدرب البالغ 52 عاماً عقداً لمدة ثلاث سنوات.
وتن هاج خامس مدرب دائم ليونايتد منذ السير أليكس فيرجسون الذي اعتزل في 2013، وستكون مهمته إنعاش حظوظ الفريق الذي يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري قبل 5 جولات على النهاية.
وقال روني مهاجم اليونايتد السابق الذي يدرب ديربي كاونتي حالياً «إنها مهمة هائلة، أعتقد أنه من الجيد أن نرى الآن أنهم تعاقدوا مع مدرب يبدو أنهم سيمنحوه بعض الوقت مما رأيته،
وأثق في أنهم سيمنحوه فرصة إعادة بناء الفريق، لأن هذا ما يجب أن يحدث، ولكني أعتقد أن الجماهير يجب أن تتحلى بالصبر، لأن الأمور لن تتغير بين عشية وضحاها أو بالسرعة التي تريدها.
ولم يتوج اليونايتد بأي لقب منذ فوزه بالدوري الأوروبي في 2017، وآخر ألقابه للدوري الممتاز كان بقيادة فيرجسون موسم 2012-2013.

مانشستر يونايتد
تين هاج
واين روني
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©