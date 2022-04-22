أسرة مبابي في الدوحة.. «تمديد عقد» أم «رحيل»؟

أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت شبكة راديو مونت كارلو سبورت النقاب، عن أن أسرة النجم الفرنسي كيليان مبابي موجودة في الوقت الحالي في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل مواصلة المباحثات مع باريس سان جيرمان، حول إمكانية تمديد عقد النجم الدولي الشاب بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، مع منتخب «الديوك».

وقالت الشبكة إن ثمة مفاوضات جرت خلال الأيام الأخيرة في العاصمة القطرية، وتتعلق بمستقبل مبابي، وإن التفاؤل مازال يسود داخل النادي الباريسي، بشأن إمكانية تمديد عقد اللاعب، ولو لمدة قصيرة «سنة أوسنتان» ، وهو العقد الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وأضافت الشبكة أن إجازة أسرة مبابي في الدوحة كانت مقررة منذ وقت طويل، بينما يستعد اللاعب حالياً لخوض لقاء لانس في «الجولة 34» للدوري الفرنسي، والذي يعني الفوز به، تتويج سان جيرمان باللقب للمرة العاشرة في تاريخ النادي.

وأفادت أنباء مؤكدة أن ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان موجود في الدوحة منذ يوم الاثنين الماضي، وهي الفترة التي اختارتها أسرة مبابي لقضاء أجازة في الدوحة، ومواصلة المباحثات في الوقت نفسه حول مستقبل مبابي.

وتؤكد الشبكة أن المعلومات التي لديها تفيد بأن ثمة اجتماعاً سيعقد في الأسبوع المقبل مع إدارة ريال مدريد في العاصمة الإسبانية.

وكانت أسرة مبابي أخطرت ريال مدريد بأنها ستتوجه إلى الدوحة وإن اجتماعاً سيعقد وهدفه الأساسي بحث مسألة حقوق صورة اللاعب.

وقالت شبكة راديو مونت كارلو سبورت إن عمل أسرة مبابي في المفاوضات واضح ومؤثر، فهي تنافش وتتفق بصفة مبدئية على كل جوانب العقد، ثم يأتي بعد ذلك دور مبابي ليتخذ القرار النهائي، وفقاً للمعطيات المتوافرة لديه نتيجة هذه المفاوضات.