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عجمان وخورفكان.. «البحث عن النقطة»
عجمان وخورفكان.. «البحث عن النقطة»
22 ابريل 2022 12:15

 
رضا سليم (دبي)


تحت شعار «البحث عن النقطة» يستضيف عجمان منافسه خورفكان غداً «السبت»، ضمن «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، باستاد راشد بن سعيد، ويسعى الفريقان للفوز بـ «العلامة الكاملة»، أو الخروج بأقل الخسائر، خاصة أصحاب الأرض الذين يبحثون عن «الفوز الغائب» منذ 3 جولات، بعد خسارتهم أمام بني ياس والشارقة والظفرة، وهو ما جمد رصيد الفريق عند «النقطة 25»، وتراجع إلى المركز الثامن، ويواجه هاجس المطاردة من النصر الذي يليه في الترتيب بالرصيد نفسه، واتحاد كلباء العاشر وله 23 نقطة.
في الوقت الذي يحتل خورفكان المركز الحادي عشر وله 21 نقطة، والفوز يدفع به إلى الأمام ويقترب من «البرتقالي»، إلا أن الفريقين لا يريدان الخسارة، إما الفوز أو الخروج بنقطة التعادل.
ويدفع الصربي جوران مدرب «البرتقالي» بكل الأوراق بحثاً عن رد الاعتبار أمام «النسور» الذي تفوق في الدور الأول بهدفين، ويعود لـ «البركان» عدد من اللاعبين الغائبين عن الجولة الماضية، أبرزهم المهاجم المغربي وليد أزارو للإيقاف بسبب الإنذارات، والبرازيلي لياندرو لظروف الإصابة، كما تشهد خط اللعب تعديلات، بعد رحيل المهاجم أبوبكر تراولي للدوري السويدي، حيث من المتوقع أن يدفع المدرب بعصام سحيتيت في الهجوم بجانب أزارو ودعمهما بفراس بالعربي ولياندرو في الوسط وخاض عجمان «بروفة» أمام العروبة خلال التوقف.
ويدخل النسور المواجهة معتمداً على مجموعة اللاعبين نفسها في التشكيلة، وإن كان الفريق يستعيد جهود المدافع مسعود سليمان، بينما يجلس المهاجم دوجلاس على «دكة البدلاء»، ويتعامل كالديرون مدرب الفريق بخطة المهاجم الواحد، وهو سايمون وتحركات دودو وإسماعيل الحمادي وإيلتون من خلفه، ووليد فلاح في الوسط.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
خورفكان
جوران
وليد أزارو
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