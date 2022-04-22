شباب الأهلي بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة للسلة



علي معالي (دبي)



تُوج شباب الأهلي بطلاً للنسخة الـ 15 لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة للرجال للمرة السادسة في تاريخ البطولة، بفوزه على الشارقة 96 - 93 بعد التمديد «الوقت الأصلي 80 - 80» في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة نادي الوصل في دبي.

وجرد «الفرسان منافسه التقليدي» الملك «من لقبه، كما حقق ثلاثية الموسم، بعد فوزه بدرع الدوري العام، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتوج، اللواء» م«إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة البطل والوصيف، عقب المباراة التي شهدها عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والفريق محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الفردية والجماعية في نادي شباب الأهلي، وعلي المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدداً من المسؤولين في القطاع الرياضي.

وكان فريقا شباب الأهلي والشارقة بلغا المباراة النهائية بعد فوز«الفرسان» على الوصل، والملك على النصر، علما بأن النهائي، هو الثالث بين الفريقين هذا الموسم، وهو النهائي الرابع لفريق الشارقة، بعدما توج بأول ألقاب الموسم بكأس الاتحاد، فيما توج الفرسان بلقبي الدوري العام، وكأس رئيس الدولة، قبل أن يضم كأس نائب رئيس الدولة لخزائنه محققا الثلاثية.

وجاءت المباراة قمة في الاثارة والمتعة، سواء في الوقت الأصلي أو الإضافي، وظلت المباراة معلقة حتى اللحظات الأخيرة.